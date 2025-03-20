В Європі показали, як буде виглядати водневий літак майбутнього

Крейсерська швидкість BYA-1 буде складати близько 575 км/год.

Французький стартап Beyond Aero показав оновлений дизайн воднево-електричного бізнес-джету, який отримав назву BYA-1. Про це повідомляє FlightGlobal.

З моменту презентації оригінальної концепції на авіасалоні Ле Бурже в червні 2023 року компанія зробила численні вдосконалення, щоб прискорити сертифікацію та комерціалізацію літака. Наразі Beyond Aero сподівається поставити перший сертифікований бізнес-джет до 2030 року.

Відомо, що літак отримає два електричні двигуни в хвостовій частині і буде використовувати систему водневих паливних елементів потужністю 2,4 МВт. BYA-1 вміщує шість пасажирів, розвиває крейсерську швидкість 310 вузлів (близько 575 км/год) і має дальність польоту 800 морських миль (майже 1500 км).

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За оцінками самої Beyond Aero, BYA-1 дозволить зробити перельоти значно більш економічними. Передбачається, що витрати на технічне обслуговування літака будуть приблизно на 50% нижчими, ніж у "‎звичайних"‎ крилатих машин.

Очікується, що в перспективі водневе паливо буде дуже дешевим і це стане суттєвою конкурентною перевагою BYA-1.

Водневі двигуни – що відомо

У 2022 році фахівці британської компанії Rolls Royce і її партнера EasyJet успішно запустили авіаційний двигун на водні. Головною метою інженерів було довести, що водень можна використовувати безпечно й ефективно для літаків цивільної авіації.

Пізніше, у 2024-му автори Interesting Engineering заявили, що "‎на тлі зростання прагнення перейти від викопного палива до стійкої енергії воднева енергетика стає лідером майбутнього"‎. За словами фахівців, оборонні відомства деяких країн вже прагнуть перевести свою техніку на водневі двигуни.

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