В Європі показали, як буде виглядати водневий літак майбутнього

Французький стартап Beyond Aero показав оновлений дизайн воднево-електричного бізнес-джету, який отримав назву BYA-1. Про це повідомляє FlightGlobal.
З моменту презентації оригінальної концепції на авіасалоні Ле Бурже в червні 2023 року компанія зробила численні вдосконалення, щоб прискорити сертифікацію та комерціалізацію літака. Наразі Beyond Aero сподівається поставити перший сертифікований бізнес-джет до 2030 року.
Відомо, що літак отримає два електричні двигуни в хвостовій частині і буде використовувати систему водневих паливних елементів потужністю 2,4 МВт. BYA-1 вміщує шість пасажирів, розвиває крейсерську швидкість 310 вузлів (близько 575 км/год) і має дальність польоту 800 морських миль (майже 1500 км).
За оцінками самої Beyond Aero, BYA-1 дозволить зробити перельоти значно більш економічними. Передбачається, що витрати на технічне обслуговування літака будуть приблизно на 50% нижчими, ніж у "звичайних" крилатих машин.
Очікується, що в перспективі водневе паливо буде дуже дешевим і це стане суттєвою конкурентною перевагою BYA-1.
Водневі двигуни – що відомо
У 2022 році фахівці британської компанії Rolls Royce і її партнера EasyJet успішно запустили авіаційний двигун на водні. Головною метою інженерів було довести, що водень можна використовувати безпечно й ефективно для літаків цивільної авіації.
Пізніше, у 2024-му автори Interesting Engineering заявили, що "на тлі зростання прагнення перейти від викопного палива до стійкої енергії воднева енергетика стає лідером майбутнього". За словами фахівців, оборонні відомства деяких країн вже прагнуть перевести свою техніку на водневі двигуни.