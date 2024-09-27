Військові є одним із найбільших споживачів палива.

Глобальна зміна клімату змушує шукати альтернативні джерела енергії, у зв'язку з чим оборонні відомства деяких країн прагнуть перевести свою техніку на водневі двигуни.

"На тлі зростання прагнення перейти від викопного палива до стійкої енергії воднева енергетика стає лідером майбутнього. Уряди, корпорації та експерти з енергетики у всьому світі співпрацюють, щоб знайти можливі рішення кризи глобального потепління за допомогою водневої енергії", - пише Interesting Engineering.

Як зазначається, оборонні компанії також активізували зусилля, щоб приєднатися до цих перегонів, запроваджуючи водневі паливні елементи для танків, військових кораблів та підводних човнів.

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Які компанії розробляють водневу техніку та двигуни

Так, армія Республіки Корея (RoKA) планує перевести свої військові транспортні засоби з двигунів внутрішнього згоряння на оснащені водневими моторами. І в цьому з RoKA поєднали свої зусилля провідні корейські компанії такі як Kia, Hyundai та Doosan, які працюють над розробкою водневих двигунів для танків та бронетехніки.

Наприклад, Hyundai хоче розробити водневий заправний автомобіль під назвою H-Moving Station для військового використання. Він розрахований на перевезення 50 кілограмів водню і може бути заправлений будь-де. Також дочірня компанія Hyundai, Hyundai Rotem, створює такі мотори для танків і бронетехніки.

"Kia розробляє водневий автомобіль. Мета – забезпечити постачання 100 кВт на годину за допомогою водневих паливних елементів. Компанія також працює над водневим військовим автомобілем", – констатує ЗМІ.

Над безпілотниками, які зможуть функціонувати за аналогічним "екологічним принципом", працює Doosan Mobility.

За даними Interesting Engineering, традиційне виробництво електроенергії на викопному паливі має ефективність 28-32%, а застосування водню може дати понад 47% ефекту.

Видання звертає увагу на те, що водневі паливні елементи менші й легші за традиційні електричні батареї, що спрощує вироблення електроенергії в будь-якому місці, де це необхідно для підтримки енергопостачання.

Крім того, вказується ще один момент такої модернізації. Випари та шум, що виходять від дизельних двигунів, можуть легко видати місце дислокації солдатів, а використання водню навпаки – завадить противнику.

Також, за інформацією ЗМІ, низка компаній, такі як Paprity та Hogreen Air, розробляють водневі двигуни для кораблів та підводних човнів.

Фахівці акцентують: прагнення військових скоротити викиди вуглецю зі своїх джерел сприяє покращенню екології – водень як джерело енергії не виробляє шуму, пари чи тепла.

"Військові" викиди в атмосферу

Згідно зі звітом, опублікованим CCP та британським аналітичним центром Common Wealth, військові є одними з найбільших споживачів палива у світі, на частку яких припадає 5,5% викидів у світі.

"Для порівняння, на цивільну авіацію припадає близько 2% викидів, тоді як збройні сили США є найбільшими джерелами викидів, представляючи не менше як три чверті світової військової присутності", - акцентує ЗМІ.

Даних мало, але відомо, що у 2017 році щодня закуповувалося близько 269 230 барелів нафти, що загалом становило близько 100 мільйонів барелів за рік.

Середня витрата палива значно зросла за десятиліття. Під час Другої світової війни середньостатистичний американський солдат витрачав 3,8 літра (один галон) палива, а у 2003 році ця цифра зросла до 83,3 літра (22 галони).

"Найбільшу кількість палива споживають військові транспортні засоби, такі як танки, кораблі та літаки, причому до 80 % споживають винищувачі, які працюють на великих висотах", - констатують журналісти.

Боротьба з викидами

Як повідомляв УНІАН, дослідники Кембридзького університету вважають, що літаки мають збільшити час польоту та летіти повільніше, аби зменшити викиди. Завдяки новому аналізу визначено низку цілей сталого розвитку для авіаційної галузі, аби спробувати зменшити її вплив на зміну клімату та досягнути нульового рівня викидів до 2050 року.

Раніше кліматолог розповів, чи будуть у майбутньому війни за воду через глобальне потепління. За його словами, підвищення температури та збільшення маси води призводить до посилення випаровування, тому води в атмосфері стає все більше.

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