Використали водень, який утворюється енергією вітру та припливів.

Британська компанія Rolls Royce і її партнер EasyJet, які прагнуть довести, що водень можливо використовувати безпечно й ефективно для літаків цивільної авіації, вперше успішно запустили авіаційний двигун на водні.

Як повідомляє EasyJet, під час наземних випробувань на полігоні у Великобританія компанії використали переобладнаний авіаційний двигун Rolls-Royce AE 2100-A та водень, який утворюється енергією вітру та припливів.

Наразі компанії планують другу серію випробувань і мають амбіції до переходу до льотних випробувань.

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Нульові викиди в сфері авіації

Світова авіація прагне до 2050 року скоротити викиди CO2 до нуля. Відповідна мета була задекларована торік Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), що об'єднує понад 290 авіакомпаній.

Великі компанії працюють над тим, щоб досягти цієї мети. Зокрема, деякі з них розглядуть водень як те, що може допомогти вийти на нульові показники до 2050 року. Перехід на водневі двигуни вимагав би повної переробки інфраструктури в аеропортах.

Серед інших технологій – електричні двигуни і стійке авіаційне паливо (SAF), створене на основі рослинної сировини, відходів сільського господарства, целюлози, водоростей, сировини для виробництва цукру та крохмалю.

Двигуни, які вже знаходяться в експлуатації, можуть використовувати суміш SAF і звичайного палива.

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