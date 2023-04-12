На станціях ОККО і WOG дизельне паливо подешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.

Великі мережі АЗС в Україні з 11 по 12 квітня суттєво знизили ціни на дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях ОККО і WOG дизельне паливо подешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.

Відео дня

На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л, знизила ціни на дизель мережа UPG. Дизпальне в мережах "БРСМ-Нафта" і "Кворум" подешевшало на 10 і 30 коп./л, до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно.

Всі види пального на станціях Neftek подешевшали на 2 грн/л.

Війна в Україні та ситуація на АЗС

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев анонсував, що з 1 липня 2023 року в Україні відновлять податок на додану вартість (ПДВ) на пальне на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення РФ.

На думку експертів паливного ринку, після повернення оподаткування ціни на бензин в Україні зростуть майже на чверть, зокрема на 23% – до 58,4 грн за літр.

Експерти також прогнозують, що після підвищення податків на паливо водії почнуть отримувати "ліві" чеки на АЗС. За підрахунками експерта, через повернення довоєнних податків бензин подорожчає на 10 гривень за літр, а дизельне паливо може додати до семи гривень за один літр.

Вас також можуть зацікавити новини: