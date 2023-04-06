За підрахунками експерта, через повернення довоєнних податків бензин подорожчає на 10 гривень за літр, а дизельне пальне може додати до семи гривень за один літр.

Після повернення податків на пальне на довоєнний рівень, водії почнуть отримувати "ліві" чеки на АЗС, оскільки деякі власники будуть ухилятися від сплати ПДВ та акцизу.

Таку думку висловив засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін в коментарі агентству УНІАН.

За словами експерта, якщо ПДВ буде підвищено з 7 до 20% і акциз буде повернуто в повному обсязі, який діяв до війни, то бензин подорожчає на 10 гривень за літр, а дизель додасть на стелі до семи гривень за один літр.

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Леушкін попередив, що поки ПДВ становить 7%, у ринку немає сенсу активно використовувати пальне, як інструмент для "скруток" і переведення в готівку, через низьку маржинальність і високі ризики, тому продавці цим не займаються. Але підвищення податків спровокує вихід на ринок ділків, яким стане вигідно порушувати закон.

"Коли буде ПДВ 20%, а це десь 8-10 гривень на літрі пального, за ці гроші вже буде сенс ухилятися від податків і торгувати за готівку. Цим будуть грішити багато АЗС. Тобто багато заправок видаватимуть "ліві" чеки, щоб ПДВ занизити. А пальне в бочках продаватимуть за готівку", - сказав він.

Експерт зазначив, що таким чином можуть повернутися "сірі схеми", які існували до війни: скручування, переведення в готівку і, як наслідок, повернуться "маски-шоу" і кошмар бізнесу з боку силовиків.

Податки на паливо під час війни

У березні 2022 року податок на пальне скоротили з 20% до 7%. Крім цього було скасовано акциз.

30 серпня 2022 року Рада підтримала повернення акцизу на пальне.

Пізніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що зниження податку на паливо на початку минулого року було помилкою.

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