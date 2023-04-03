На станціях KLO і SOCAR продукт став дешевшим на 2,40 грн і 2 грн, досягнувши ціни 20,69 грн за літр і 23,12 грн відповідно.

Середня ціна на скраплений газ за місяць з 1 по 31 березня в мережах АЗС знизилася на 8,5%, до 21,72 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Таким чином, за березень автогаз в середньому подешевшав на 2 грн за літр.

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На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 1,96 грн/л і 1,98 грн/л, до 22,66 грн/л і 22,53 грн/л відповідно.

На станціях державної "Укрнафти" автогаз коштує 21,45 грн/л (-1,60 грн/л до 1 березня).

На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" встановила найменшу ціну - 19,45 грн/л, що на 1,83 грн/л дешевше, ніж на початку місяця. На станціях KLO і SOCAR продукт подешевшав на 2,40 грн/л і 2 грн/л, до 20,69 грн/л і 23,12 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,74-3,3 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, Luxwen, BVS, "Овіс", VST та інших.

Ситуація на АЗС

Навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виникла гостра криза на ринку пального, в тому числі і скрапленого газу. У травні його ціна досягла піку - 42 грн за літр, проте в червні почала поступово знижуватися.

28 березня 2023 року ціна на автогаз перетнула межу в 22 гривні за літр.

Протягом тижня, 24-31 березня, на українських АЗ продовжилося зниження цін на паливо.

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