Економічний радник Посольства США відзначила важливість підтримки України.

Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану під час заходу у Варшаві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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На початку заходу економічний радник Посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Вашингтону забезпечити експертну та технічну допомогу.

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору. Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державною авіаційною службою України. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповіли в "Украерорусі".

Крім того, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральна директорка Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії airBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir - European Charter Airlines, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, The Boeing Company, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.

Відкриття неба в Україні - останні новини

21 жовтня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час війни хоча б один із аеропортів України мав би працювати.

Раніше колишній голова Закарпатської ОВА, а нині заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив, що Міжнародний аеропорт "Ужгород" може забезпечити чартерні рейси, однак питання про його відкриття наразі на паузі.

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