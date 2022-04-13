На WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" подорожчали на 34 коп./л – до 33,77-33,87 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС 13 квітня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо після публікації Міністерством економіки нових граничних цін.

Про це заявила Консалтингова група "А-95" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Еnкогг.uа.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А- 95" подорожчали на 34 коп./л - до 33,77 - 33,87 грн/л. при цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 22 коп./л - до 37,65 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell," БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

Гранична вартість:

12 квітня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива – на 22 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 37,65 грн/літр.

Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

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