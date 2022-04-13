З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 33,87 грн за літр, дизпального – 37,65 грн за літр.

Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива – на 22 копійки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на "звичайне" дизпальне – 37,65 грн/літр.

У порівнянні з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпальне – на 22 копійки за літр.

Як відомо, Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти і скраплений газ.

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