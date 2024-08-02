"Дефіцит водіїв по всіх наших компаніях складає 30%. Це близько 30 тисяч чоловіків", - віце-президент АсМАП Володимир Балін

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін розповів УНІАН, наскільки критичною є нестача водіїв в Україні, як це впливає на український експорт та імпорт, та поділився думками, наскільки реально залучити до цієї праці жінок та іноземців.

Мобілізація значної частини чоловіків призводить до нестачі робочої сили у галузях, які раніше вважалися суто чоловічими – зокрема, у сфері вантажного, комунального транспорту і таксі. Так, за даними Мінінфраструктури, потреба у водіях тролейбусів та автобусів наразі становить понад 6 тисяч осіб, і відчувається вона в усіх регіонах України.

Ця проблема існувала ще до повномасштабного вторгнення, але тепер вона набула критичних масштабів. У пошуках вирішення розглядається можливість залучення жінок-водіїв та іноземців.

Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін в інтерв’ю УНІАН розповів, чи є реалістичною ідея посадити за кермо жінок та вихідців з інших держав, як нестача чоловіків впливає на український експорт і імпорт, та наскільки спокійною є наразі ситуація на українських кордонах.

Відео дня

Наскільки, на вашу думку, глибокою є проблема нестачі водіїв в Україні?

У світі загалом не вистачає 3 мільйони водіїв. Це згідно з останніми даними Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU). На жаль, ми в Україні мали таку проблему і до повномасштабного вторгнення. Зараз же вона поглибилась, тому що велика кількість людей виїхали, хтось боїться сідати за кермо, оскільки не хоче бути постійно на очах у ТЦК і поліції. Тому ситуація неприємна.

Якою є ситуація у різних категоріях: серед водіїв автобусів, вантажівок, таксі?

Якщо говорити про вантажні перевезення, то на цю галузь не тільки відсутність водіїв, але й те, що на заводах така ж ситуація. Через це в нас експортний потенціал суттєво зменшився, й нам зараз немає чого возити, на жаль. Тобто, якщо говорити про вантажні перевезення, то, фактично, ми з травня маємо суттєве падіння перевезень по експорту та по імпорту. Це дуже погано для економіки в цілому.

Що стосується автобусів, то там трохи інша ситуація, тому що так чи інакше перевезення забезпечуються. Зараз іде попит на регулярні та нерегулярні перевезення. Всі скаржаться на відсутність водіїв, але між тим все одно автобуси їдуть. Тому що зараз сезон, треба заробити гроші, тому що ні у вересні, ні у жовтні такого попиту вже не буде.

Що стосується таксі, мені важко сказати, тому що таксі – не врегульований державою ринок. Ринок таксі більш тіньовий. Проблема є, вона посилилась, я думаю, 18 липня, коли почались більш масові перевірки. Багато людей, які там працюють, офіційно не працевлаштовані, не сплачують податки. І я думаю, що вони не дуже хотіли піти в ТЦК оновлювати дані, але це вже моє припущення.

Ви сказали, що у травні суттєво впали вантажні перевезення. Ви пов’язуєте це з прийняттям закону про мобілізацію?

Так, у нас є критерій - черга. Наприкінці квітня українсько-польський кордон розблокували, поїхали вантажівки. І досить великі були черги. А вже десь після 15 травня ми цих черг взагалі не мали, тому що водії боялись виїжджати.

За свідченнями наших перевізників, то й експортери не дають вантажів достатньої кількості. Тобто експортних вантажів не вистачає. І це пов’язано з тим, що й в інших суміжних галузях також не вистачає працездатних чоловіків. Через це експортні можливості значно скоротились.

Чи позначилося скорочення кількості водіїв на вартості перевезень?

Ми це не досліджували, але я наголошую на тому, що якби через скорочення кількості водіїв на вантажних перевезеннях був незадовільнений попит, то, відповідно, росла би й вартість, але вартість вантажних міжнародних перевезень не зростає. Фрахти (обумовлена договором плата за перевезення вантажу – УНІАН) не змінились, і вони досить низькі.

Чи є зараз конкретні ініціативи, які передбачають звільнення частини водіїв від мобілізації через їхню важливість для транспортної галузі?

Деякі ініціативи вже реалізовані. Тепер для бронювання перевізників підприємству необхідно відповідати двом, а не трьом критеріям із семи. Уряд пішов нам на зустріч, через що ми дуже вдячні.

Також зараз працює "єБронювання". Це суттєво спростило ситуацію. І ми сподіваємось, що й інші питання будуть реалізовані.

Крім того, є ініціатива стосовно впровадження можливості бронювання для фізичних осіб-підприємців (ФОП) – це дуже великий прошарок перевізників. На всіх видах транспорту: таксі, автобуси, вантажівки. Якщо Верховна Рада прийме відповідні зміни, то буде непогано. Але поки що фізична особа-підприємець працівників забронювати не може.

Зараз механізм бронювання простий. Якщо це транспортна компанія, то вона йде до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, після чого Мінінфраструктури надає наказ до Мінцифри. І далі вже перевізник сам через "Дію" бронює.

Тобто алгоритм такий, що будь-який орган місцевої або центральний орган виконавчої влади все рівно працює за одним механізмом. Перший етап – визнання критичності вашої компанії, а друге бронювання працівників. Забронювати всього можна 50% від працевлаштованих, військовозобов’язаних.

Чи розглядається залучення іноземних спеціалістів та жінок-водіїв як рішення для заповнення вакантних місць? І на скільки, на вашу думку, це є реальним виходом із ситуації?

Що стосується жінок-водіїв, дійсно, такий процес розглядається, деякі наші компанії залучені до цього. Поки не зовсім ефективно, але над цим ми працюємо.

Що стосується іноземців, то ми також ведемо перемовини з компанією, яка готова поставляти таких водіїв. Ми зводимо їх з великими компаніями, які хочуть спробувати працювати з іноземними водіями. Хоча, чесно кажучи, юридично мені складно це уявити, тому що водій, наприклад, з Індії має отримувати візи європейських країн, щоб туди в’їхати, а це додаткове навантаження і по часу, і по грошам. Ми це питання розглядаємо, тому що, на жаль, може так статися, що інших варіантів в нас не буде.

У нас велика кількість вантажних автомобілів, на яких працюють водії-чоловіки, які не ліцензуються, тому, відповідно, точні цифри ми не знаємо. Але якщо говорити про Асоціацію міжнародних автоперевізників, то дефіцит водіїв по всім нашим компаніям складає близько 30%. Тому на сьогодні це близько 30 тисяч водіїв, яких ми би потребували й легко залучили до роботи. Правда, при умові, що будуть ще вантажі та пасажири.

Зараз мобілізаційні заходи більш-менш стабілізовані, влада вже розуміє приблизно свій мобілізаційний ресурс. Я сподіваюсь, що експортний потенціал буде поновлюватись, тому що без цього Україна виграти у війні не зможе. Тому що наша економіка має бути драйвером перемоги.

Які проблеми на кордонах найбільше ускладнюють роботу водіїв? Чи збільшився час очікування на кордоні після вступу в дію закону про мобілізацію?

Фактично, зараз черг немає. Єдине на що в нас реально скаржаться пасажирські перевізники - це те, що довго оформлюються автобуси на польській стороні. Ми зараз з цим намагаємося розібратися й довести це до компетентних органів України та Польщі, щоб унеможливити в подальшому такі дії.

Пасажирські перевізники скаржаться, що польська сторона занадто ретельно перевіряє водіїв та пасажирів й іноді безпідставно повертає автобуси назад.

На початку липня польська сторона призупинила в'їзд українського вантажного транспорту без дозволів, але швидко скасувала своє рішення. Чи є ризик повторення подібних обмежень?

Це було конкретно 1 липня. Польська сторона тоді заявила, що на сайті не було оприлюднено рішення Єврокомісії про продовження угоди (про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС – УНІАН). І це правда. Але протягом навіть не доби, а світового дня це питання було зняте. І зараз все працює в звичайному режимі. Поляки дуже ретельно перевіряють всі українські вантажівки, які їдуть до та з Польщі.

Маємо також прикрі випадки, коли водії отримували штрафи по 12 тисяч злотих (понад 120 тисяч гривень – УНІАН). Але це зараз не носить масового характеру. Українські перевізники намагаються виконувати вимоги угоди, щоб не наражати себе на штраф, а Україну - на можливість дострокового припинення угоди.

В одному випадку у водія була заявка на порожній заїзд в смартфоні, а вони сказали, що немає роздрукованої заявки, і виписали через це штраф. А в другому випадку у водія не було наліпки на лобовому склі. Вони трактують це так: немає наліпки - значить ти їдеш не по угоді, а якщо їдеш не по угоді, то давай дозвіл. А дозволів немає апріорі, тому 12 тисяч злотих штраф.

Відповідно до угоди, всі транспортні засоби - як українські, так і Європейського союзу - які їдуть без дозволів на лобовому склі, повинні мати наліпку 5х5 см затвердженої форми, яка підтверджує те, що машина їде по угоді й дозволів мати не потрібно.

Я не думаю, що зараз щось може змусити польську сторону припинити дію угоди в односторонньому порядку, тому що це угода між Україною та ЄС. Не думаю, що Польща готова через цю угоду виходити з Європейського Союзу.

Дмитро Петровський