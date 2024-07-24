Наразі лише деякі авіакомпанії світу пропонують своїм пасажирам безкоштовний Wi-Fi.

Turkish Airlines, яка була визнана найкращою авіакомпанією в Європі за версією Skytrax, підтвердила, що у наступному році зможе запропонувати не тільки безкоштовний, але й безлімітний Wi-Fi на всіх свої рейсах. Про це повідомляє The Sun.

"У партнерстві з TCI Aircraft Interiors і Türksat ми забезпечимо безкоштовний і безлімітний Wi-Fi для всього нашого флоту до кінця 2025 року", – йдеться у заяві компанії. "‎Залишайтеся на зв’язку на висоті 30 000 футів!", – ‎говориться в соціальних мережах.

Зазначимо, що більшість авіакомпаній наразі бере плату з пасажирів за користування Wi-Fi на борту, якщо вони не летять бізнес-класом або першим класом. Наприклад, British Airways бере від 1,99 до 21,99 фунтів стерлінгів у залежності від умов використання.

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Безкоштовний Wi-Fi пропонує небагато авіакомпаній, зокрема, JetBlue, Air New Zealand і China Eastern. Багато з бюджетних авіакомпаній, такий як Ryanair, наразі взагалі не пропонують послуг Wi-Fi.

Найкращі авіакомпанії світу – хто вони

Раніше стало відомо, що Qatar Airways очолила престижний рейтинг від Skytrax, ставши найкращою авіакомпанією світу. Оцінювання проводилось на основі опитування понад більше ніж 20 млн клієнтів із 100 країн світу.

А до цього портал Airline Ratings назвав найкращі бюджетні авіакомпанії. До списку, зокрема, потрапили AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific та easyJet.

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