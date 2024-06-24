Очолила престижний рейтинг Qatar Airways – національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в місті Доха.

Британська консалтингова компанія Skytrax, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами, представила новий рейтинг найкращих авіакомпаній. Про це повідомляє CNN.

Переможцем стала заснована у 1993 році катарська авіакомпанія Qatar Airways. "‎Це видатне досягнення для Qatar Airways – отримати титул "Найкраща авіакомпанія світу" у 2024 році, це вже восьмий раз, коли вони тріумфували"‎, – сказав генеральний директор Skytrax Едвард Плайстед.

"Це момент гордості для Qatar Airways, і для мене честь поділитися цією нагородою з моїми працьовитими колегами", – заявив у свою чергу генеральний директор авіакомпанії Бадр Мохаммед Аль-Меєр. Відео дня

Оцінювання проводили на основі опитування понад 21 мільйона клієнтів із 100 країн. Відомо, що флот Qatar Airways нараховує 230 літаків. До його складу входять, зокрема, величезні авіалайнери Airbus A380 та новітні літаки Airbus A350 і Boeing 787.

Зазначимо, що на другому місці рейтингу опинилась Singapore Airlines, а на третьому – Emirates.

Загалом, перша десятка рейтингу від Skytrax виглядає таким чином:

Qatar Airways;

Singapore Airlines;

Emirates;

ANA All Nippon Airways;

Cathay Pacific;

Japan Airlines;

Turkish Airlines;

EVA Air;

Air France;

Swiss International Air Lines.

Найкращі авіакомпанії – що ще цікавого

Раніше портал Airline Ratings назвав найкращі бюджетні авіакомпанії з усього світу, використовуючи, зокрема, відгуки пасажирів, вік флоту, рейтинг безпеки та інші показники. До списку потрапили, зокрема, AirAsia Group, Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacific та easyJet.

Окрім цього, спеціалісти Airline Ratings назвали найбезпечніші авіакомпанії: за підсумками минулого року титул найбільш безпечної отримала новозеландська Air New Zealand.

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