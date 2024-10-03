На ринку можна знайти величезну кількість різних моделей SUV, однак не всі вони дійсно гарні.

Експерти склали список найкращих в світі автомобілів SUV (Sport utility vehicle). Детально ознайомитись з ним можна на сайті британського журналу Autocar.

SUV є маркетинговим терміном, яким позначають авто з кузовом "‎універсал"‎, а також часто з системою повного приводу. Такі машини зовні схожі на позашляховики. При цьому вони є досить універсальними і можуть, використовуватись, зокрема, для перевезення великої кількості пасажирів.

Можливо, саме універсальність зумовила фантастичне зростання популярності SUV за останні кілька десятиліть.

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Зараз виробники пропонують безліч моделей таких автівок і виявити найкращі з них – досить нетривіальне завдання. Втім, британські експерти все ж таки "‎ризикнули"‎.

Список склали на основі тест-драйвів автомобілів. На перше місце спеціалісти поставили Citroën C5 Aircross – компактний кросовер, який французька компанія Citroën випускає з кінця 2017 року.

На думку фахівців, автомобіль є дуже просторим для свого розміру, а окрім того він має зручні сидіння. Також Citroën приємний у керуванні і при цьому має відносно невелику ціну.

На другій позиції опинилась Dacia Duster, на третій – Range Rover Sport. Замикає десятку Toyota Land Cruiser, яка має багато внутрішнього простору, однак не може похвалитись "‎шикарним"‎ інтер'єром.

Загалом ТОП-10 кращих автомобілів SUV виглядає так:

Citroën C5 Aircross – 4,5 балів;

Dacia Duster – 4,5;

Range Rover Sport – 4,0;

Kia EV9 – 4,0;

Land Rover Defender – 4,0;

Mazda CX-60 – 4,0;

Mercedes-Benz EQS SUV – 4,0;

Porsche Macan – 4,0;

Skoda Karoq – 4,0;

Toyota Land Cruiser – 3,5.

Автомобільний ринок – головні новини

Раніше спеціалісти назвали шість вживаних авто, на які варто звернути увагу до кінця року. До списку потрапили Ford F-150 Lightning, Tesla Model S Plaid, Cadillac Lyriq, Chevrolet Corvette C8, Jeep Grand Wagoneer та Ford Mustang Dark Horse.

Також нещодавно експерти склали список із десяти найзатребуваніших вживаних авто. Як виявилось, лідером за кількістю запитів у пошуковій системі є Kia Sportage.

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