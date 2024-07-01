Найбільше нових електромобілів ввезли з Китаю – їх кількість перевищила 4,7 тисячі одиниць за 4 місяці з початку року.

За 4 місяці з початку 2024 року в Україну імпортували 21,4 тисячі легкових електричних авто, з яких 5,5 тисячі виявились новими, а ще 15,9 тисячі – вживаними.

Портал "Укравтопром" повідомляє, що загальну митну вартість цього імпорту оцінили у 476 млн доларів. Найбільша кількість нових електричних авто була ввезена з Китаю: їхня вартість склала 111,2 мільйона доларів.

Серед постачальників нових електромобілів п'ятірка лідерів виглядає так:

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Китай – 4767 одиниць;

Японія – 242;

Бельгія – 151;

Німеччина – 139;

Велика Британія – 78.

Серед постачальників вживаних електричних авто лідерами є такі країни:

США – 5967 одиниць;

Німеччина – 2614;

Корея – 1775;

Велика Британія – 1739;

Китай – 1251.

Ринок електромобілів в Україні – останні новини

Раніше експерти з'ясували, яким моделям електричних авто віддають перевагу українці. Як виявилось, у сегменті нових авто у травні найбільшим попитом користувались Volkswagen ID.4, Honda M-NV та Nissan Ariya.

Якщо казати про вживані електромобілі, то тут громадяни України надавали перевагу Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.

Загалом у травні автопарк нашої країни поповнили більше 4,1 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Зауважимо, що у квітні цей показник склав 4,2 одиниці: частка нових машин у реєстраціях BEV склала 17%.

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