За 4 місяці з початку 2024 року в Україну імпортували 21,4 тисячі легкових електричних авто, з яких 5,5 тисячі виявились новими, а ще 15,9 тисячі – вживаними.
Портал "Укравтопром" повідомляє, що загальну митну вартість цього імпорту оцінили у 476 млн доларів. Найбільша кількість нових електричних авто була ввезена з Китаю: їхня вартість склала 111,2 мільйона доларів.
Серед постачальників нових електромобілів п'ятірка лідерів виглядає так:
- Китай – 4767 одиниць;
- Японія – 242;
- Бельгія – 151;
- Німеччина – 139;
- Велика Британія – 78.
Серед постачальників вживаних електричних авто лідерами є такі країни:
- США – 5967 одиниць;
- Німеччина – 2614;
- Корея – 1775;
- Велика Британія – 1739;
- Китай – 1251.
Ринок електромобілів в Україні – останні новини
Раніше експерти з'ясували, яким моделям електричних авто віддають перевагу українці. Як виявилось, у сегменті нових авто у травні найбільшим попитом користувались Volkswagen ID.4, Honda M-NV та Nissan Ariya.
Якщо казати про вживані електромобілі, то тут громадяни України надавали перевагу Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.
Загалом у травні автопарк нашої країни поповнили більше 4,1 тисячі автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Зауважимо, що у квітні цей показник склав 4,2 одиниці: частка нових машин у реєстраціях BEV склала 17%.