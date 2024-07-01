Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster.

У червні в Україні було зареєстровано близько 5,2 тисячі нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік, повідомляє "Укравтопром".

За словами аналітиків, попит на нові авто вперше у цьому році продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Так, відносно травня минулого року споживча активність на авторинку зменшилась на 7%. В цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota з кількістю 853 авто. Друге місце вперше посіла BMW – 545 авто. Третій результат у Renault – 487 авто. Також в топ-5 червня потрапили Skoda - 278 та Volkswagen - 269 авто.

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Зазначається, що бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тисячі нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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За першу третину 2024 року в Україну було імпортовано більше 21 тисячі легкових електрокарів, з яких 5,5 тисячі виявились новими, а ще майже 16 тисяч – вживаними.

Загалом за чотири місяці 2024 року в Україну імпортували понад 118 тисяч легкових авто, включаючи нові та вживані. Найбільшими постачальникам автомобілів тоді виявились Німеччина, Китай та США.

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