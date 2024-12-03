Названі бестселери листопада / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Про це повідомляє спеціалізований автомобільний портал УкрАвтопром

Найбільш популярним серед нових автомобілів виявився Renault Duster. Друге місце посів ще один кроссовер – Toyota RAV4. На третій позиції опинився середньорозмірний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. 

Загалом десятка найпопулярніших легковиків листопада виглядає так: 

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  • Renault Duster – 511 одиниць;
  • Toyota RAV4 – 202;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 189;
  • Volkswagen Tiguan – 182;
  • Škoda Kodiaq – 165;
  • Škoda Octavia – 157;
  • Toyota Hilux – 152;
  • Volkswagen Touareg – 136;
  • Hyundai Tucson – 117;
  • Toyota Camry – 100.

Ринок автомобілів – останні новини 

Нагадаємо, раніше спеціалісти назвали найбільш популярних автовиробників у світі. Лідером нового рейтингу стала Toyota Group, сукупні продажі якої за період з початку 2024-го по жовтень склали понад 8,5 мільйона авто. Друге місце посіла Volkswagen Group, а на третій позиції опинилась група Hyundai-Kia. Замикає десятку лідерів Suzuki з показником 2,6 мільйона одиниць. 

Цікаво, що раніше Toyota опинилась серед брендів авто, на яких частіше всього їздять мільйонери. Окрім неї великим попитом у заможних людей, як не дивно, користуються Ford і Honda. 

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