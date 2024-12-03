У листопаді лідером на українському ринку нових авто виявився Renault Duster.

У минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Про це повідомляє спеціалізований автомобільний портал УкрАвтопром.

Найбільш популярним серед нових автомобілів виявився Renault Duster. Друге місце посів ще один кроссовер – Toyota RAV4. На третій позиції опинився середньорозмірний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Загалом десятка найпопулярніших легковиків листопада виглядає так:

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Renault Duster – 511 одиниць;

Toyota RAV4 – 202;

Toyota Land Cruiser Prado – 189;

Volkswagen Tiguan – 182;

Škoda Kodiaq – 165;

Škoda Octavia – 157;

Toyota Hilux – 152;

Volkswagen Touareg – 136;

Hyundai Tucson – 117;

Toyota Camry – 100.

Ринок автомобілів – останні новини

Нагадаємо, раніше спеціалісти назвали найбільш популярних автовиробників у світі. Лідером нового рейтингу стала Toyota Group, сукупні продажі якої за період з початку 2024-го по жовтень склали понад 8,5 мільйона авто. Друге місце посіла Volkswagen Group, а на третій позиції опинилась група Hyundai-Kia. Замикає десятку лідерів Suzuki з показником 2,6 мільйона одиниць.

Цікаво, що раніше Toyota опинилась серед брендів авто, на яких частіше всього їздять мільйонери. Окрім неї великим попитом у заможних людей, як не дивно, користуються Ford і Honda.

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