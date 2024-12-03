У минулому місяці десятка найбільш популярних моделей сформувала 37% ринку нових легкових авто. Про це повідомляє спеціалізований автомобільний портал УкрАвтопром.
Найбільш популярним серед нових автомобілів виявився Renault Duster. Друге місце посів ще один кроссовер – Toyota RAV4. На третій позиції опинився середньорозмірний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.
Загалом десятка найпопулярніших легковиків листопада виглядає так:
- Renault Duster – 511 одиниць;
- Toyota RAV4 – 202;
- Toyota Land Cruiser Prado – 189;
- Volkswagen Tiguan – 182;
- Škoda Kodiaq – 165;
- Škoda Octavia – 157;
- Toyota Hilux – 152;
- Volkswagen Touareg – 136;
- Hyundai Tucson – 117;
- Toyota Camry – 100.
Ринок автомобілів – останні новини
Нагадаємо, раніше спеціалісти назвали найбільш популярних автовиробників у світі. Лідером нового рейтингу стала Toyota Group, сукупні продажі якої за період з початку 2024-го по жовтень склали понад 8,5 мільйона авто. Друге місце посіла Volkswagen Group, а на третій позиції опинилась група Hyundai-Kia. Замикає десятку лідерів Suzuki з показником 2,6 мільйона одиниць.
Цікаво, що раніше Toyota опинилась серед брендів авто, на яких частіше всього їздять мільйонери. Окрім неї великим попитом у заможних людей, як не дивно, користуються Ford і Honda.