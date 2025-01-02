Toyota увійшла у трійку найпопулярніших авто у грудні.

Українці у грудні 2024 року досить активно купували авто. Найпопулярнішим на українському ринку залишається Renault Duster.

За даними Укравтопром, на другому місці за популярністю опинився пікап Peugeot Landtrek, а третє місце займає Toyota RAV-4.

ТОП-10 нових легковиків грудня 2024 року увійшли:

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Renault Duster - 495 одиниць;

Peugeot Landtrek - 339 од.;

Toyota RAV-4 - 195 од.;

Skoda Kodiaq - 185;

Toyota Hilux - 158;

Skoda Octavia - 150;

Volkswagen Touareg - 146;

Toyota Land Cruiser Prado - 142;

Kia Sportage - 138;

Skoda Scala - 121.

Ринок авто в Україні - останні новини

В листопаді 2024 року українці придбали 4,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до пяти років. Саме вони становили 31% від всієї кількості легковиків з пробігом, які у листопаді пройшли свою першу реєстрацію в нашій країні.

Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті охопили електрокари. Одразу за ними йдуть бензинові авто. Дизельні і гібридні машини, а також автомобілі з ГБО традиційно користуються набагато меншою популярністю.

Крім того, зазначається, що в Україні зареєстровали понад 2,5 тисячі вживаних легкових авто зі США. Ця кількість становить 17% від всіх вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери.

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