Найпопулярнішими в Україні вживаними авто зі США стали Tesla Model Y та Tesla Model 3.

У листопаді в нашій країні зареєстровали понад 2,5 тисячі вживаних легкових автомобіля зі США. Ця кількість становить 17% від всіх вживаних легковиків, які у минулому місяці перейшли на українські номери, повідомляє УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з листопадом минулого року, попит на американські авто з пробігом знизився на 17%.

Найбільш популярними в цій категорії виявились бензинові авто (43%), однак електромобілі майже впритул наблизились до них (39%). Зазначимо також, що рейтинг очолили одразу дві моделі від компанії Tesla.

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Значно меншою популярністю у українців користуються гібридні вживані авто зі Штатів, а також дизельні моделі та автомобілі з ГБО. На них у минулому місяці прийшлося 7%, 6% та 5%, відповідно.

П’ятірка вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model Y – 288 одиниць;

Tesla Model 3 – 286;

Ford Escape – 170;

Jeep Cherokee – 153;

Volkswagen Passat – 141.

Середній вік вживаних легковиків зі США, які поповнили український автопарк становив 5 років.

Ринок електромобілів – останні новини

Раніше експерти назвали найбільш надійні сучасні електричні авто. Рейтинг склали на основі опитування, в якому прийняли участь майже 30 тис автомобілістів. Як виявились, найменше всього поломок виникає із такими моделями як Mini Electric/Cooper SE, Nissan Leaf, BMW i4, Renault Megane E-Tech та Volkswagen e-Up.

Також повідомлялось, що електричні авто встановили світовий рекорд продажів. Загальні продажі електрокарів в листопаді склали 1,83 млн одиниць. Головним драйвером зростання став Китай – продажі в КНР зросли одразу на 50%.

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