В майбутньому можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір, зазначив очільник аеропорту.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський вважає, що міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки.

Про це він заявив за результатами Міжнародної авіаційної конференції RoutesEurope 2023, повідомляє прес-служба Мінвідновлення.

"Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По перше, це повернення українських біженців додому - основа лоукостового сегменту, вантажні перевезення, ріст попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому", - зазначив Дубревський.

Гендиректор аеропорту наголосив, що "серце цивільної авіації України все ще б’ється, також б’ється серце аеропорту "Бориспіль". За його словами, інфраструктура аеропорту зараз знаходиться у робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, а також зберігається та постійно навчається персонал.

Крім того, Дубревський відмітив, що українська і європейська авіація повинні будуть разом долати чимало викликів.

"Аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі", - наголосив він.

Україна закрила повітряний простір з початком війни

Як повідомляв УНІАН, український повітряний простір було закрито 24 лютого 2022 року через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України. Через війну українці можуть полетіти тільки з аеропортів в сусідніх державах Європи.

27 квітня глава Мінтранспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна готується відкрити небо для цивільних літаків. У свою чергу заступник директора "Украероруху" Оксана Ожигова повідомила, що Цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.

Також 2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року. Тоді він зазначив, що при наявності винищувачів F-16 були б шанси відкрити аеропорт у Львові.

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