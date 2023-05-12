Генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський вважає, що міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки.
Про це він заявив за результатами Міжнародної авіаційної конференції RoutesEurope 2023, повідомляє прес-служба Мінвідновлення.
"Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. По перше, це повернення українських біженців додому - основа лоукостового сегменту, вантажні перевезення, ріст попиту на чартерні рейси, в’їзний туризм через інтерес іноземців до України, можлива лібералізація ринку з Європейським Союзом та спільний авіаційний простір у майбутньому", - зазначив Дубревський.
Гендиректор аеропорту наголосив, що "серце цивільної авіації України все ще б’ється, також б’ється серце аеропорту "Бориспіль". За його словами, інфраструктура аеропорту зараз знаходиться у робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, а також зберігається та постійно навчається персонал.
Крім того, Дубревський відмітив, що українська і європейська авіація повинні будуть разом долати чимало викликів.
"Аби відновити авіасполучення Європи з Україною за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі", - наголосив він.
Україна закрила повітряний простір з початком війни
Як повідомляв УНІАН, український повітряний простір було закрито 24 лютого 2022 року через повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти України. Через війну українці можуть полетіти тільки з аеропортів в сусідніх державах Європи.
27 квітня глава Мінтранспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна готується відкрити небо для цивільних літаків. У свою чергу заступник директора "Украероруху" Оксана Ожигова повідомила, що Цивільна авіація повернеться до роботи після того, як буде забезпечена повна безпека.
Також 2 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року. Тоді він зазначив, що при наявності винищувачів F-16 були б шанси відкрити аеропорт у Львові.