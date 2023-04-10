На авіагалузь впливає вторгнення Росії в Україну.

Обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії діятимуть до 2029 року.

Про це йдеться у весняному звіті Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol).

"Ніякого повернення до "нормальних" маршрутів (до закриття повітряного простору України і Росії) до кінця семирічного горизонту не очікується", - наголошується в прогнозі.

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Експерти відзначають, що показавши хороші результати влітку 2022 року, авіагалузь країн Європи продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19, чому, серед іншого, сприяє відкриття кордонів Китаєм із середини січня 2023 року. При цьому, на галузь впливає вторгнення Росії в Україну.

Також серед ключових факторів, які впливають на прогноз відновлення авіагалузі, крім заборони на польоти, експерти виділяють загальне погіршення економічної ситуації. Зокрема, негативно на авіатрафіку може позначитися перегляд у бік зниження прогнозу ВВП на 2023 і 2024 роки через вплив енергетичної кризи. Високі ціни на енергоносії та криза вартості життя вплинуть на попит на поїздки, відзначають аналітики.

Вантажний сегмент авіаперевезень сильно постраждав через обмеженість у роботі ключових вантажоперевізників. "Після збільшення попиту під час пандемії ринкова частка сегмента All-Cargo повернулася до допандемічного рівня (4,2%) у 2022 році. Падіння вантажоперевезень, викликане вторгненням Росії в Україну, тепер сильно впливає на цей сегмент", - відзначають експерти.

У Eurocontrol також очікують, що авіатрафік країн Євросоюзу повернеться до показників 2019 року тільки до 2025 року. Раніше аналітики відзначали, що це відбудеться вже цього року.

Закриття повітряного простору - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків. До цього заборона на польоти діяла з 2014 року над частиною окупованих Росією територій на півдні та сході України.

Після початку вторгнення всі країни-члени Європейського Союзу закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків усіх авіакомпаній РФ. На початку березня 2022 року США заявили, що також закривають небо для російських літаків.

У відповідь Росія закрила свій повітряний простір для країн, які раніше ввели такі санкції для російських літаків. Водночас авіакомпанії з третіх країн все ще можуть літати через територію РФ.

У грудні минулого року експерти прогнозували, що в 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу. Підвищення тарифів пов'язане зі зміною маршрутів, на яке пішли багато країн, щоб уникнути російського повітряного простору.

Нещодавно, в березні, стало відомо, що влада США обговорює можливу заборону на польоти іноземних авіакомпаній через Росію для рейсів, які здійснюються через американські аеропорти. У першу чергу, це обмеження може торкнутися китайських авіаперевізників. Заборона може стосуватися тих польотів, які починаються, або закінчуються в США.

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