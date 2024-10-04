Угорщина дотримується "нейтралітету" зі східними економіками.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі введення мит на китайські електромобілі Євросоюз вступить із КНР до "економічної холодної війни". Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що у п'ятницю держави-члени ЄС мають проголосувати за введення мит до 45% на китайські електромобілі, і це рішення надалі може загострити напружені стосунки з Пекіном.

За даними видання, Орбан заявив на державному радіо, що додаткові мита є "величезною загрозою" для Угорщини, яка значно залежить від експорту німецьких електромобілів, що працюють на китайських акумуляторах.

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Орбан сказав, що цього тижня протягом двох днів угорський уряд працював над концепцією "економічного нейтралітету", спрямованої на підтримку міцних економічних зв'язків зі східними економіками, такими як Китай. При цьому угорський прем'єр зазначив, що ці зв'язки між країнами планується зберегти навіть якщо світова економіка "розпадеться на блоки".

Ймовірна нова "холодна війна" між РФ і Заходом

Нагадаємо, нещодавно у Москві заявили, що Росія має підготуватися до затяжної конфронтації зі США. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, Росія сповнена рішучості, а конфлікт нині "набирає найнебезпечнішої фази".

Західні ЗМІ написали, що таке відбувається через війну в Україні, яка триває 2,5 року. Ця війна, розв’язана РФ, спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року, яка вважається найближчою до розв'язання ядерної війни між двома наддержавами – СРСР та США – під час так званої "холодної війни".

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