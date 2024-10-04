У Китаї вже пригрозили запровадити мита на автомобільну та молочну продукцію Європи.

У п’ятницю, 4 жовтня, Європейський Союз запровадив мита у 45% на електромобілі з Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що попри те, що "за" проголосували лише 10 країн-членів ЄС, цього вистачило для ухвалення рішення, адже не підтримали цю ініціативу лише 5 країн - це Німеччина, Угорщина, Мальта, Словаччина та Словенія.

Видання прогнозує, що запровадження таких мит посилить напруженість у торговельних відносинах ЄС із Китаєм. Рішення було прийнято після того, як розслідування виявило, що Китай несправедливо субсидував свою промисловість.

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У Пекіні вже заперечили відповідну інформацію, натомість пригрозили запровадити мита на європейські молочні продукти, бренді, свинину та автомобільний сектор. При цьому в Європейській комісії заявили, що працюють над пошуком компромісу:

"ЄС і Китай продовжують наполегливо працювати над пошуком альтернативного рішення, яке мало б бути повністю сумісним із СОТ, адекватним у вирішенні проблеми нечесного субсидування, встановленого розслідуванням Комісії, яке підлягало б контролю та виконанню".

Запровадження мит на китайські електромобілі: що відомо

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив заяву через мита на електромобілі КНР. За його словами, у разі ухвалення відповідного рішення Євросоюз вступить із КНР в "економічну холодну війну".

Як сказав Орбан, додаткові мита є "величезною загрозою" для Угорщини, яка значно залежить від експорту німецьких електромобілів, що працюють на китайських акумуляторах.

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