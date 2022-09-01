Середня ціна на автогаз за місяць знизилася до 26 гривень.

Середня ціна на автогаз за місяць в мережах АЗС знизилася на 2,89 грн/л, або на 9,98%, – з 28,97 до 26,09 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи" А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях ОККО і WOG автогаз за місяць подешевшав на 2,28 грн/л і 2,38 грн/л, до 26,92 і 26,86 грн/л відповідно.

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На своїх АЗС мережа "Авантаж 7" виставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 гривні). На сьогодні найнижча ціна на автогаз.

На станціях KLO і SOCAR продукт подешевшав на 3,14 і 4,00 гривні, до 25,63 і 26,48 грн/л відповідно.

Найменше втратив у ціні скраплений газ на заправних станціях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, найбільше подешевшав – у мережі Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

В межах 2,42-3,5 грн зменшили ціни мережі "БРСМ - Нафта" і "Нефтек" - до 26,10 і 25,49 грн/л.

Крім того, на 1,34-4,00 грн подешевшав автогаз в мережах Shell, Chipo, BVS, "Овіс" та інших.

Ситуація на АЗС:

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Піку середня ціна на нього досягла в червні, дійшовши до 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За літо ціна впала приблизно на 16 грн.

Експерти прогнозували, що ціна на автогаз на заправках впаде до 25,5-26 грн/л.

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