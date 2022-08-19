В Україні продовжує дешевшати автогаз / фото ua.depositphotos.com

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 58 копійок – до 26,41 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 28 і 53 копійки, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 26,48 грн/л (-38 копійок). На станціях "Автотранс" продукт здешевшав на 20 копійок, до 27,78 грн/л.

На 50 копійок зменшили ціни мережі "Нефтек" та BVS, до 26,99 та 27,79 грн/л відповідно.

Крім того, на 30-70 копійок здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, та інших.

Читайте також:
Повернення акцизу підніме ціни на пальне, але дефіциту не буде – нардеп
Повернення акцизу підніме ціни на пальне, але дефіциту не буде – нардеп
Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени
Повернення акцизу на пальне: експерти кажуть про можливість дефіциту бензину восени
Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні
Світові ціни на бензин просіли: експерт спрогнозував ціни на пальне в Україні
В Україні можуть підскочити ціни на пальне: Кабмін пропонує скасувати пільгове оподаткування - депутат
В Україні можуть підскочити ціни на пальне: Кабмін пропонує скасувати пільгове оподаткування - депутат
Бензин та дизельне паливо в Україні продовжують дешевшати
Бензин та дизельне паливо в Україні продовжують дешевшати
Експерт пояснив, чому не можна повертати ПДВ на паливо
Експерт пояснив, чому не можна повертати ПДВ на паливо

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.

Експерти зазначають, що повернення акцизу на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів, яке запропонували депутати парламенту, не вплине на ціни бензину, дизельного пального та автогазу.

Вас також можуть зацікавити новини: