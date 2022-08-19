Середня ціна на продукт за тиждень у мережах АЗС знизилася до 26,41 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 58 копійок – до 26,41 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 28 і 53 копійки, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

На своїх АЗС мережа SOCAR виставила на стелу 26,48 грн/л (-38 копійок). На станціях "Автотранс" продукт здешевшав на 20 копійок, до 27,78 грн/л.

На 50 копійок зменшили ціни мережі "Нефтек" та BVS, до 26,99 та 27,79 грн/л відповідно.

Крім того, на 30-70 копійок здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, та інших.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7137-д, який передбачав встановлення нульової ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%. Тоді ціни на пальне значно впали.

Експерти зазначають, що повернення акцизу на пальне на рівні 100 євро за тисячу літрів, яке запропонували депутати парламенту, не вплине на ціни бензину, дизельного пального та автогазу.

Вас також можуть зацікавити новини: