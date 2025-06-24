Маршрут поїзда пролягає через міста Черкаси, Вознесенськ, Помічна, Гребінка та Фастів.

"‎Укрзалізниця" призначила новий поїзд, який буде з’єднувати Полісся та Чорноморське узбережжя. Про це повідомляє Telegram-канал державної компанії залізничного транспорту.

"‎Призначаємо поїзд №148/147 Житомир – Одеса, який з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям!" ‎– йдеться в офіційній заяві.

З Житомира до Одеси поїзд буде курсувати через день з 11 липня. З Одеси до Житомира він буде курсувати через день з 10 липня.

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Поїзд буде відправлятись з Житомира о 13:58 та прибувати до Одеси о 06:16 ранку. З Одеси він буде відправлятися о 19:33 та прибувати до Житомира о 12:27 наступного дня.

Маршрут поїзда пролягає через міста Вознесенськ, Помічна, Гребінка та Фастів. Також на маршруті знаходяться Черкаси, які розташовані на мальовничому Дніпрі.

У складі поїзда будуть купейні і плацкартні вагони, а також вагони СВ (люкс).

"‎Укрзалізниця"‎ ‎– останні новини

Нещодавно у державній компанії призначили на пікові дати додатковий поїзд №708/707 "‎Одеса ‎– Вінниця ‎– Одеса"‎. Він буде курсувати 4 та 6 липня.

А ще раніше УНІАН повідомив про призначення на літо додаткових поїздів між містами Київ, Львів, Одеса та Трускавець. Охочі зможуть придбати квитки на сайті, в мобільному застосунку чи в касах вокзалів.

Нагадаємо, із 18 червня "Укрзалізниця" вперше за багато років підвищила ціни на цілий ряд товарів, що реалізують у поїздах далекого сполучення.

Підвищення цін торкнулось класичного чаю, розчинної кави, кавового напою "3 в 1", а також газованої та негазованої води.

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