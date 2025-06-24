"Укрзалізниця" призначила новий поїзд, який буде з’єднувати Полісся та Чорноморське узбережжя. Про це повідомляє Telegram-канал державної компанії залізничного транспорту.
"Призначаємо поїзд №148/147 Житомир – Одеса, який з’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям!" – йдеться в офіційній заяві.
З Житомира до Одеси поїзд буде курсувати через день з 11 липня. З Одеси до Житомира він буде курсувати через день з 10 липня.
Поїзд буде відправлятись з Житомира о 13:58 та прибувати до Одеси о 06:16 ранку. З Одеси він буде відправлятися о 19:33 та прибувати до Житомира о 12:27 наступного дня.
Маршрут поїзда пролягає через міста Вознесенськ, Помічна, Гребінка та Фастів. Також на маршруті знаходяться Черкаси, які розташовані на мальовничому Дніпрі.
У складі поїзда будуть купейні і плацкартні вагони, а також вагони СВ (люкс).
"Укрзалізниця" – останні новини
Нещодавно у державній компанії призначили на пікові дати додатковий поїзд №708/707 "Одеса – Вінниця – Одеса". Він буде курсувати 4 та 6 липня.
А ще раніше УНІАН повідомив про призначення на літо додаткових поїздів між містами Київ, Львів, Одеса та Трускавець. Охочі зможуть придбати квитки на сайті, в мобільному застосунку чи в касах вокзалів.
Нагадаємо, із 18 червня "Укрзалізниця" вперше за багато років підвищила ціни на цілий ряд товарів, що реалізують у поїздах далекого сполучення.
Підвищення цін торкнулось класичного чаю, розчинної кави, кавового напою "3 в 1", а також газованої та негазованої води.