Ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Державна "Укрзалізниця" з 18 червня підвищує ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Про це повідомляє пресслужба перевізника у Facebook.

"Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду", – йдеться в повідомленні.

Ціни зростуть на:

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класичний чай (з 10 грн до 20 грн);

кавовий напій "3 в 1" і розчинну каву;

газовану та негазовану воду.

В компанії пояснили, що це підвищення дозволить залізниці "принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції".

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

"Укрзалізниця" – останні новини

З 27 червня УЗ запустить регіональний експрес №856/855 сполученням Житомир – Київ – Житомир. Таким чином до Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком.

Раніше повідомлялося, що УЗ з початком сезону відпусток розширює розклад і призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів. Курсуватиме більше поїздів з Києва до Краматорська, Дніпра, Кривого Рогу, Ужгорода, Ясіні та Одеси.

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