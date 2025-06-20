Квитки вже невдовзі можна буде придбати онлайн на сайті, в мобільному застосунку чи в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем на низку дат червня та липня. Про це повідомила пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Додаткові рейси:

• поїзд №291/292 Київ - Львів - Київ курсуватиме з Києва та Львова з 27 по 30 червня, а також 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 і 31 липня;

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• поїзд №265/266 Київ - Одеса - Київ курсуватиме з Києва та Одеси 27-30 червня;

• поїзд №159/160 Київ - Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця 29 і 30 червня, а також 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 липня;

• поїзд №168/167 Львів - Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси 27 і 29 червня, а також 4, 6, 11, 13, 18 та 20 липня.

Зазначається, що у складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння.

"Тобто це - зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються", - зазначили в "Укрзалізниці".

У компанії також звернули увагу, що при виборі місць у купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні - ближче до дверей купе.

Квитки на поїзди будуть доступні вже невдовзі. Купити їх можна онлайн на сайті, в мобільному застосунку "Укрзалізниці" чи в касах вокзалів.

"Укрзалізниця": останні новини

Із 18 червня "Укрзалізниця" вперше з 2018 року підвищила ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Подорожчання, зокрема, торкнеться чаю, кави, газованої та негазованої води. Тим часом ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Із 27 червня "Укрзалізниця" запустить регіональний експрес №856/855 сполученням Житомир – Київ – Житомир. Таким чином до Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком. В компанії запевнили, що квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 раза дешевшим за маршрутку.

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