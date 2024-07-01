Демократична партія паралізована безповоротними витратами на переобрання президента і страхом, що незгода піде на користь Трампу.

Чинний президент США Джо Байден не зніметься з поточної президентської кампанії, попри провальний виступ на першох дебатах із екс-главою Білого дому Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Видання зазначає, що виступ Байдена під час президентських дебатів 27 червня поставив під сумнів його балотування. Проте в наступні дні кампанія намагалася "врятувати" чинного президента, і наразі це вдалося.

"Оскільки містер Байден уже отримав довіру від своєї партії, його потрібно було б переконати, що його кандидатура неспроможна. Якби повстання спалахнуло серед його колег-демократів, це могло статися. Проте серед демократів у Конгресі та в різних губернаторських особняках омерта трималася. Навіть поодинокі задні лавки не наважувалися вийти і публічно сказати те, про що вони приватно хвилюються", - йдеться у статті. Відео дня

Автори вважають, що Байден усе ж балотуватиметься на посаду президента від Демократичної партії. Позаяк, "на відміну від парламентських виборів, реального механізму його усунення немає".

"Містер Байден і його заступники зрозуміли, що страху розколу, якщо він відступить, наразі достатньо, щоб утримати партію в строю. Таким чином президент, схоже, отримав урок від свого ворога, містера Трампа, який зрозумів, що якщо він просто проігнорує заклики своєї партії відступити в моменти кризи, усі вони врешті-решт стануть у чергу. Прямо зараз Демократична партія паралізована безповоротними витратами на переобрання президента, відсутністю харизматичного віце-президента і, перш за все, страхом, що незгода тільки піде на користь шансам пана Трампа. Це, ймовірно, спрацює на власну партію президента. Але це хибна стратегія переконання виборців", - резюмує видання.

Вибори у США - останні новини

Чинний президент США Джо Байден втрачає підтримку спонсорів після провальних дебатів. За даними Financial Times, деякі донори вже розмірковують про те, кого вони могли б підтримати, якщо Байден піде у відставку.

Байден у суботу провів зустріч зі спонсорами у Нью-Йорку, на якій визнав, що "провів не найкращий вечір", і розуміє занепокоєння донорів. Водночас президент США заявив, що "у виборців була інша реакція", і після дебатів опитування показують невелике підвищення рейтингу.

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