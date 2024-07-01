Президент Байден намагається з’ясувати, як вгамувати занепокоєння демократів після катастрофічних дебатів минулого тижня.

Сім'я президента США Джо Байдена закликає його продовжувати боротьбу за посаду, попри катастрофічний провал на дебатах. Деякі члени його родини приватно висловили обурення тим, як персонал підготував його до події

Пр це пише The New York Times з посиланням на інформовані джерела. Його рідні чітко усвідомлювали, наскільки погано він виступив на дебатах, але вони впевнені, що Байден усе ще може показати країні, що здатний служити ще чотири роки.

"Вставай і борись"

Байден запитував у радників ідеї щодо того, як діяти далі. Його співробітники обговорювали, чи йому провести прес-конференцію чи дати інтерв’ю, щоб захистити себе, але ще нічого не вирішено. Кампанія запланувала критично важливу розмовою з національним фінансовим комітетом, щоб заспокоїти нерви.

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Нарішучіше Байдена благав протистояти тиску його син Хантер, на поради його президент завжди покладається. Хантер Байден хоче, щоб американці бачили ту версію його батька, яку він знає, а не старіючого президента, якого американці бачили на дебатах.

Інші члени сім'ї намагалися зрозуміти, як вони можуть бути корисними. Принаймні один із онуків президента висловив бажання взяти більше участі в кампанії.

Один зі співрозмовників заявив, що "вся родина єдина", і категорично додав, що президент не збирається виходити з перегонів і не обговорював це.

"Вставай і продовжуй боротьбу", - сказало джерело, цитуючи меседж родини президенту.

Джон Морган, головний донор від Демократичної партії, близький до брата Байдена Френка, публічно звинуватив його радників Рона Клейна, Аніту Данн і Боба Бауера у поганій підготовці до дебатів.

"Це було б схоже на те, якби ви взяли призера, який збирався провести титульний бій, і помістили його в сауну на 15 годин, а потім сказали: "Іди битися", - сказав він.

Члени родини пана Байдена також незадоволені роботоб команди щодо підготовки до дебатів. Вони запитували, чому Клейн, колишній керівник апарату Білого дому, який керував підготовкою, дозволив перевантажувати Байдена статистичними даними. Вони були розлючені, що Байдена загримували у блідий колір, хоч він був засмаглим.

Втім, сам президент не був засмученим. Він все ще довіряє Клайну, Данн, Бауеру та іншим, кажуть джерела. Людина, наближена до першої леді Джилл Байден, сказала, що вона також не критикує їх. Декілька демократів заявили, що було несправедливо звинувачувати персонал у власних помилках президента.

Кілька демократів зазначили, що ані члени родини, ані Морган чи інші критики не були присутні на підготовчих сесіях і тому не мали уявлення, як вони пройшли. Один співрозмовник з оточення Байдена сказав, що ніхто не був задоволений тим, як закінчилися дебати, і що в людській природі шукати когось винного.

Клайн сказав, що на 100 відсотків впевнений, що президент залишиться в перегонах.

"Він – вибір виборців Демократичної партії. Ми бачимо рекордні рівні підтримки з боку низових донорів. У нас був поганий вечір дебатів. Але ви виграєте кампанії, борючись - а не здаючись - перед обличчям труднощів", - сказав він.

Він нагадав про первинні дебати у 2019 році, які пройшли погано, але не зупинили Байдена.

Дебати були провальними

За кілька днів після дебатів Байден приватно та публічно визнав, що він не впорався добре, і викликав довірених радників, а також ключових донорів і партійних діячів.

Троє людей, знайомих із дзвінками Байдена, сказали, що він більше хотів перевірити, що говорять люди, а не отримати пораду щодо переоцінки свого майбутнього. Його тон був виваженим. Один зі співрозмовників сказав, що президент хоче продовжувати активну кампанію, щоб створити контраст із Трампом.

Радники кампанії провели численні телефонні переговори, оскільки головні донори обурені ситуацією. У понеділок відбудуться переговори з фінансовим комітетом. Вони стануть ключовими для того, щоб президент залишився на виборах.

Нове опитування CBS News виявило сильні настрої серед виборців Демократичної партії щодо того, що 81-річний Байден поступиться дорогою молодшому кандидату. 45% демократів заявили, що хочуть, щоб інший кандидат вступив у битву з Трампом. Серед виборців загалом лише 27% вважають, що Байден має психічне та когнітивне здоров’я, щоб бути президентом, порівняно з 35% до дебатів.

Союзники-демократи взяли участь у недільних ток-шоу, щоб захистити президента.

"Джо Байден продемонстрував не за 90 хвилин, а за останні чотири роки характер і мужність людини, якою він є", - сказав сенатор Рафаель Уорнок з Джорджії.

Губернатор штату Меріленд Вес Мур визнав, що вік Байдена викликає занепокоєння у виборців.

"Число 81 - важливе число. Але погляньте за історично низьким рівнем безробіття. Я не думаю, що люди повинні це забувати. Джо Байден не збирається виходити з цієї гонки, і не повинен", - сказа він.

Колишній спікер Ненсі Пелосі відкинула розмови про вихід президента з перегонів.

"Я підтримую кандидатуру Байдена-Гарріс. Я не кину Джо Байдена зараз через будь-які припущення", - сказав вона.

Конгресмен Джеймі Раскін, демократ від Меріленда, визнав, що доля президента невизначена.

"У нашій партії на кожному рівні ведуться дуже чесні, серйозні та суворі розмови", - сказав він, додавши, що партія буде єдиною, "незалежно від того, чи є він кандидатом, чи хтось інший".

Родина згуртувалась

Двоє довірених осіб Байдена сказали, що якщо будь-які серйозні дискусії щодо майбутнього президента відбудуться з родиною, то вони будуть конфіденційними.

Сім'я вже запланувала перед дебатами провести вихідні в Кемп-Девіді, зокрема, щоб взяти участь у фотосесії. Це був перший раз, коли вся родина зібралася в одному місці після того, як Хантера Байдена засудили за федеральними звинуваченнями у володінні зброєю; йому все ще загрожує вирок і ще один суд за податкові звинувачення.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що тривають дебати щодо того, як президент буде рухатися вперед - не щодо виходу з перегонів, а щодо того, як найкраще довести те, що він не повинен виходити.

Версія Байдена, яка з’явилася на мітингах і благодійних зборах в Атланті, більше відповідає людині, яку описують його помічники - людині, яка енергійна, рішуча і готова продовжувати боротьбу до листопада.

Але деякі помічники були не в захваті від того, що він покладався на телесуфлер. Цю практику проштовхували радники, які прагнуть до більш дисциплінованого підходу президента навіть у неформальних умовах. Один із помічників сказав, що Байден був "наляканий" більш неформальним підходом в останні місяці.

Дебати Байдена і Трампа

Дебати Байдена і Трампа відбулися 27 червня. Виступ президента пройшов не найкращим чином.

Президент США Джо Байден визнав, що не найкращим чином виступив на дебатах із Дональдом Трампом, але не планує виходити з президентських перегонів.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - заявив президент США.

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