Деякі донори уже розмірковують про те, кого вони могли б підтримати, якщо Байден піде у відставку.

Президент США Джо Байден і його союзники намагаються переконати спонсорів у тому, що він зможе перемогти Дональда Трампа, оскільки його вкрай невдалий виступ на дебатах призвів до того, що багато його заможних прихильників порушили питання про те, чи повинен президент США відмовитися від своєї заявки на переобрання.

Як пише Financial Times, Байден у суботу провів зустріч зі спонсорами в Нью-Йорку, на якій визнав, що "провів не найкращий вечір", і розуміє занепокоєння донорів коштів. Водночас, зазначає FT, президент стверджував, що "у виборців була інша реакція", і після дебатів опитування показують невелике підвищення рейтингу.

Водночас донори, які були присутні на зустрічі, описали настрій у залі як стриманий, незважаючи на те, що президент виглядав сильнішим, ніж на сцені дебатів у четвер увечері.

Відео дня

"У той час як деякі донори подвоїли свої зусилля, щоб згуртувати людей навколо Байдена, інші налаштовані більш обережно. Один із демократів зазначив, що деякі мегадонори з Волл-стріт мають намір продовжувати фінансувати кампанію Байдена, намагаючись переконати його звільнити місце для іншого кандидата. Інші ж мають намір узагалі відмовитися від пожертвувань", - пише видання.

Водночас у передвиборчому штабі президента заявили про рекордний, за їхніми словами, приплив пожертвувань на низовому рівні (невеликих сум), починаючи з четверга. У суботу вранці представник штабу заявив, що з моменту дебатів до вечора п'ятниці кампанія зібрала понад $27 млн.

Також кілька високопоставлених донорів-демократів виступили на захист Байдена. Так, засновник LinkedIn і мільярдер Рід Гоффман, хоча й визнав, що президент "дуже погано виступив на дебатах", водночас додав, що було б "поганою ідеєю" розпочинати публічну кампанію, щоб змусити його піти у відставку.

За словами одного з організаторів збору коштів для демократів, найближчими днями донори вивчатимуть результати опитувань, щоб продумати свої подальші дії.

Деякі з них уже розмірковують про те, за кого вони могли б стати, якщо Байден піде у відставку. Серед найпопулярніших імен називають губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер. Три донори й організатори також заявили, що лідер меншості Демократичної палати Хакім Джеффріс викликає інтерес у еліти Волл-стріт.

Вибори у США - дебати Байдена і Трампа

Як писав УНІАН, перші передвиборчі дебати стали для Джо Байдена повною катастрофою. Хоча Трамп під час дебатів наговорив багато брехні та неточностей, однак у підсумку це навряд чи мало значення - поганий виступ Байдена затьмарив усе. Чинний президент ледь говорив і часом говорив безглузді фрази.

Після цього демократи в США заговорили про заміну Байдена на виборах після провальних дебатів. Виступ Байдена викликав сумніви в його здатності вести активну та конкурентну передвиборчу кампанію.

Вас також можуть зацікавити новини: