Чинний президент США поступиться місцем дружині колишнього глави Білого дому.

Деякі члени Демократичної партії США припускають, що на партійному з'їзді в Чикаго в серпні 2024 року президент США Джо Байден оголосить про своє рішення не брати участь у майбутніх виборах і запропонує висунути замість нього кандидатуру дружини колишнього глави Білого дому Барака Обами Мішель. Про це повідомляє Der Spiegel.

Зазначається, що Демократична партія навіть включила Мішель Обаму у свої опитування громадської думки щодо потенційних кандидатів.

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За інформацією журналістів, дві третини американців вважають Байдена надто старим, щоб керувати США ще чотири роки. Багато хто також боїться екс-президента Дональда Трампа, який не сильно молодший за чинного лідера країни і кілька днів на тиждень проводить у суді через звинувачення у спробі "купити мовчання порноакторки".

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Колишній президент США Дональд Трамп порівняв адміністрацію чинного глави Білого дому Джо Байдена з "гестапо". Заява прозвучала в той момент, коли він розповідав про свої юридичні проблеми, звинувачуючи прокурорів.

Трамп також назвав Джека Сміта, спеціального адвоката, який веде дві федеральні справи проти нього, "злісним бандитом" і "ненормальним".

Також УНІАН повідомляв, що друге президентство Трампа може "розірвати" Європу. Повернення колишнього президента закріпило б зміни в США, які більше не можна ігнорувати, написало видання Politico.

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