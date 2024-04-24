Повернення колишнього президента закріпило б зміни в США, які більше не можна ігнорувати.

Можливе повернення Дональда Трампа до Білого дому змушує європейських лідерів обмірковувати подібні сценарії і шукати відповіді на питання, які вони за собою тягнуть. В міру того, як виборчий процес у США набирає обертів, чиновники по всьому континенту стають все більш відвертими щодо наслідків другого президентства Трампа, пише Politico.

Зазначається, що його повернення до влади не лише стане найбільшим випробуванням для трансатлантичних відносин у післявоєнній історії, але й може становити ризик для європейської єдності. Напруженість у відносинах з найпотужнішою країною світу може роз'єднати континент у різних питаннях – від торговельної політики до боротьби зі зміною клімату та оборони європейської території. "Люди в Брюсселі вже готуються до того, що може статися", – сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

За словами журналістів, Європа пережила перше президентство Трампа, але є всі ознаки того, що цього разу все буде складніше, оскільки дві війни, що відбуваються поруч, і триваюча енергетична криза тиснуть на континент. Це вимагатиме від Європи – і ЄС зокрема – зробити те, до чого він історично виявився нездатним: прийняти рішення про спільну відповідь і дотримуватися його. Нездатність домовитися може почати розривати блок на частини.

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Наміри Трампа щодо НАТО

Двоє людей, знайомих з намірами колишнього президента щодо України, кажуть, що Трамп буде підштовхувати Володимира Зеленського поступитися Кримом і частиною Донбасу, щоб переконати Володимира Путіна припинити війну, пише видання.

Вказується, що менш зрозуміло, які його наміри щодо НАТО. Двоє співрозмовників видання стверджують, що він націлився на зменшення участі Америки, можливо, відмовившись від участі в самітах або змусивши американських військових не брати участь у спільних навчаннях.

Занепокоєння тим, що може зробити Трамп, змусило Конгрес США вписати в закон вимогу, що законодавці повинні схвалити будь-який формальний вихід США з альянсу. "Той факт, що Конгрес вважав за потрібне це зробити, а президент Байден був готовий підписати, свідчить про те, що у Вашингтоні існують реальні побоювання", – сказав Бред Боумен з Фонду захисту демократій.

Автори підкреслюють, що Трампу не потрібно буде виходити з альянсу, щоб фактично розірвати його. У лютому він поставив під сумнів дотримання Вашингтоном статті 5 НАТО про взаємну оборону, яка вимагає від союзників об'єднатися на підтримку, якщо один з членів альянсу зазнає нападу, заявивши, що "заохочуватиме" Росію нападати на членів НАТО, які недостатньо витрачають на оборону.

Видання пише, що у будь-якому випадку, стаття 5 не вимагає військової підтримки, а лише вимагає від члена НАТО "вжити заходів, які він вважає необхідними для надання допомоги члену Альянсу, який зазнав нападу". Трамп може просто "вважати за необхідне висловити занепокоєння в Раді Безпеки ООН, і все. Або зробити заяву чи сказати: агов, Путін, це недобре. Ти повинен припинити це", – сказав Боумен.

Те, що ЄС буде важко виробити спільну відповідь на президентство Трампа, видно з його реакції на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну.

Заміна американської ядерної парасольки

За словами Politico, це настільки повільний прогрес, що дехто вважає, що для виходу з глухого кута знадобиться серйозний поштовх. Трамп може стати для блоку тривожним дзвінком, який змусить все зрушити з місця. Для країн, що межують з Росією, головна проблема полягає в тому, чи буде "багато" достатньо, і чи не буде занадто пізно.

"Коли справа доходить до ядерного стримування, більшість країн Європи покладаються на американську "парасольку", і лише Велика Британія і Франція володіють власними боєголовками… Однак ані французька, ані британська системи не будуть надійним стримуючим фактором, якщо ядерне стримування США зникне. Залишається незрозумілим, як все це впишеться в рамки європейської безпеки", – йдеться у статті.

Що ще гірше, навіть якщо європейські лідери намагатимуться виступити єдиним фронтом, вони, швидше за все, опиняться під тиском цілої низки політик, очолюваних Трампом, які з таким же успіхом можуть бути спрямовані на їхнє роз'єднання.

Брюссель вже працює над планом, який визначає наслідки листопадового голосування, включаючи каральні торговельні заходи, якщо Трамп запровадить свої власні тарифи проти блоку. До того ж війна в Україні та прагнення розірвати економічні зв'язки з Росією також призвели до того, що Європа стала залежною від США в питаннях енергопостачання: майже 50% поставок СПГ надходить з цієї країни.

Поглиблення європейських розломів

Журналісти додають, що доля Європи під час другого президентства Трампа значною мірою залежатиме від того, чи зможе вона залишатися єдиною. Найбільш очевидним ризиком для цієї єдності є Віктор Орбан, який у другій половині року відіграватиме важливу роль у формуванні порядку денного в механізмі прийняття рішень в ЄС.

До того ж під час свого першого терміну Трамп взяв за правило оминати європейські інституції і розмовляти безпосередньо з національними лідерами. В умовах невизначеності, що нависла над європейською оборонною політикою, деякі країни можуть легко вирішити, що загравання з президентом США – краща ставка, ніж протистояння з ним.

Дональд Трамп – останні новини

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона після ухвалення законопроекту про допомогу Україні.

Раніше УНІАН писав, що Трамп "ненавидить Україну". Недоброзичливе ставлення колишнього президента США має глибоке коріння. Він звинувачує Україну у своїх політичних бідах.

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