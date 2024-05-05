Політик зізнався, що був здивований, коли йому висунули обвинувачення.

Дональд Трамп порівняв адміністрацію президента Джо Байдена з таємною поліцією нацистської Німеччини. Заява прозвучала в той момент, коли він розповідав про свої юридичні проблеми, нападаючи на прокурорів і нарікаючи на нещодавні звинувачення.

"Ці люди керують адміністрацією гестапо", - цитує Трампа NBC News. "І це єдине, що в них є. І це єдиний спосіб перемогти, на їхню думку".

"Щойно мені висунули звинувачення, я сказав: "Ну що ж, тепер доведеться зняти рукавички", - додав Трамп, заявивши, що Байден - "найгірший президент в історії нашої країни. Він кричуще некомпетентний. Він до біса криворукий. Він маньчжурський кандидат, він приймає величезні суми грошей від Китаю, від Росії, від України та багатьох інших країн. Він шахрай".

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Колишній президент додав, що не дозволяє своїм юридичним проблемам занадто сильно турбувати його.

"Якщо ви турбуєтеся занадто сильно, то, як правило, задихаєтеся. А мені в якомусь сенсі все одно. Просто, знаєте, життя є життя", - сказав він.

Однак він зізнався, що був здивований, коли йому висунули обвинувачення.

Він також назвав Джека Сміта, спеціального адвоката, який веде дві федеральні справи проти Трампа, "злісним бандитом" і "ненормальним".

Вибори у США - останні новини

Друге президентство Трампа може "розірвати" Європу. Повернення колишнього президента закріпило б зміни у США, які більше не можна ігнорувати.

У нещодавньому інтерв'ю Times американський скандальний політик мороз по шкірі лібералів, розповівши, що він зробить у США, якщо поверне собі президентське крісло.

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