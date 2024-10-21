Пропозиція мільярдера є потенційним порушенням виборчого законодавства США.

Обіцянка американського мільярдера Ілона Маска роздавати гроші виборцям, які підпишуть його петицію на підтримку свободи слова та права на володіння зброєю, викликало жорстку критику у США через потенційне порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє Financial Times.

Як відомо, Маск, який став одним із найбільших корпоративних спонсорів кандидата в президенти США, екс-глави Білого дому Дональда Трампа, у суботу нагородив чеком на 1 мільйон доларів учасника мітингу в Гаррісбурзі, штат Пенсільванія. Він повідомив, що це буде перша з щоденних виплат такого розміру зареєстрованим виборцям у штатах, що вагаються, які підпишуть петицію його комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США.

"Роздача готівки відбувається після попередньої пропозиції в розмірі 100 доларів США для виборців Пенсільванії, які публічно підтвердили свою підтримку "Першої та Другої поправок", а також 47 доларів США для виборців в інших штатах, таких як Мічиган, Арізона та Джорджія", - нагадує видання.

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Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро, який раніше був генеральним прокурором штату та є членом команди конкурентки Трампа, віце-президентки Камали Гарріс, заявив, що цей крок є тим, на що "правоохоронні органи можуть звернути увагу":

"Є реальні питання щодо того, як він витрачає гроші в цій гонці, як темні гроші течуть - не лише в Пенсільванію, але, очевидно, тепер і в кишені жителів Пенсільванії. Це викликає глибоке занепокоєння".

Річард Хасен, юрист, який спеціалізується на виборчому законодавстві, сказав, що обіцянка Маска, найбагатшої людини у світі, "порушує основну заборону купівлі голосів на федеральних виборах у США".

"Маск, по суті, проводить лотерею вартістю 1 мільйон доларів, доступну лише для людей, які зареєструвалися або зареєстровані для голосування", - підкреслив правник.

ЗМІ зазначає, що федеральний закон передбачає, що пропонувати фінансові стимули, щоб змусити когось голосувати або винагородити за це, є незаконним. "Будь-що, що має грошову цінність" - наприклад, готівка або лотерея, заборонено, відповідно до посібника, опублікованого Департаментом юстиції щодо злочинів на виборах.

Ілон Маск і вибори у США - останні новини

Видання Business Insider із посиланням на документ Федеральної виборчої комісії повідомило, що Ілон Маск витратив 75 мільйонів доларів на підтримку Трампа. За даними ЗМІ, підприємець виявився єдиним донором America PAC за цей період. Експерти вважають, що організація концентрує зусилля на мобілізації виборців у штатах, які вагаються.

Також УНІАН повідомляв, що, за інформацією Reuters, Ілон Маск роками таємно фінансував кампанію інтернет-критики Байдена.

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