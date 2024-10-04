Зараз ця організація активно "топить" Камалу Гарріс.

Одіозний мільярдер Ілон Маск кілька років таємно фінансував консервативну політичну групу, яка займалася критикою чинної президентської адміністрації США. Про це пише Reuters із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили виданню, що внески Маска на користь організації Building America's Future почалися до 2022 року. Стверджується, що ці пожертви вимірювалися мільйонами доларів і значно посилили медійні можливості організації.

Як зазначає Reuters, Ілон Маск протягом багатьох років намагався уникати прямого втручання в політику і публічно надавати перевагу котрійсь із політичних партій США. Це змінилося лише в середині цього року, коли він публічно підтримав республіканця Дональда Трампа.

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Хоча ще у березні цього року Маск публічно заперечував намір допомагати котромусь із кандидатів, пожертви на Building America's Future показали, що він уже використовував свої величезні ресурси для фінансування правого руху в США.

При цьому співрозмовники Reuters кажуть, що Маск докладав зусиль, аби ці внески залишалися таємними. Ці люди кажуть, що дізналися про пожертви від керівників організації, або пов’язаних з нею осіб, а також від помічника Маска.

За останні два роки Building America's Future багато критикувала адміністрацію Байдена, зокрема щодо нелегальної імміграції, яку Маск часто коментує. Нещодавно ця організація оприлюднила в мережі відео, в якому стверджувалося, що віце-президентка Камала Харріс, опонентка Трампа на листопадових виборах, нібито "керувала вторгненням" мігрантів через мексиканський кордон і завжди "ставила нелегалів на перше місце".

Ілон Маск і американська політика

Як писав УНІАН, у серпні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі своєї перемоги на виборах планує дати посаду в своїй адміністрації Ілону Маску.

У вересні, після теледебатів між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, Ілон Маск визнав, що виступ Гарріс був кращим, але висловив переконання, що Трамп усе одно буде кращим президентом.

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