Запит SpaceX на запуск ракет у Каліфорнії було відхилено.

Твіти Ілона Маска про президентські вибори в США та поширення неправди про ураган "Хелен" ставлять під загрозу його здатність запускати ракети з космодрому в Каліфорнії. Про це пише Politico.

Урядова комісія Каліфорнії в четвер відхилила план щодо надання SpaceX дозволу запускати до 50 ракет на рік з бази ВПС Ванденберг в окрузі Санта-Барбара. План відхилили через побоювання, що всі запуски SpaceX вважатимуться військовою діяльністю, захищаючи компанію від необхідності отримувати власні дозволи, навіть якщо військові корисні вантажі не будуть на борту ракет.

"Я вважаю, що Космічним силам не вдалося довести, що SpaceX є частиною федерального уряду, частиною нашої оборони", — сказала комісар Дайна Бочко.

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Як зазначає Politico, каліфорнійська влада і без того не в захваті від активності Космічних сил ВПС США через шкоду для довкілля. А політична активність Ілона Маска останнього часу лише додатково роздратувала місцевих чиновників.

"Ілон Маск стрибає по країні, вкидає та твітує політичну брехню та атакує FEMA (Міністерство з надзвичайних ситуацій – УНІАН), водночас заявляючи про своє бажання допомогти жертвам урагану за допомогою безкоштовного доступу Starlink до Інтернету", — заявила комісар Гретхен Ньюсом.

Для довідки. Каліфорнія відноситься до продемократичних штатів. В останні роки тут стабільно голосують за Демократичну партію. Серед прореспубліканських американців Каліфорнія вважається уособленням усього "поганого" ("радикально лівого" та "радикально ліберального"), що відстоює Демпартія США.

Політична активність Ілона Маска

Як писав УНІАН, віднедавна Ілон Маск встромив носа в публічну американську політику. Зокрема він з’явився на передвиборчому мітингу Дональда Трампа, якого він підтримує, де почав радісно стрибати. Стрибаючий Маск миттєво став інтернет-мемом.

Також Маск висловив переконання, що в разі поразки Дональда Трампа вільних виборів у США більше ніколи не буде, а сам Маск буцімто опиниться у в’язниці.

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