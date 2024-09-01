Раніше актор зізнавався в "любові" чинному президенту США.

Чинний президент США Джо Байден є людиною, якій потрібно аплодувати. Про це під час презентації фільму "Вовки" сказав актор Джордж Клуні, повідомляє The Washington Post.

Видання нагадує, що цій заяві зірки передувала його стаття під заголовком "Я люблю Джо Байдена". Але нам потрібен новий кандидат".

"Це президент, який зробив найбільш самовідданий вчинок, який будь-хто робив з часів Джорджа Вашингтона", - зазначив Клуні. Відео дня

ЗМІ зазначає, що актор, який підтримав Камалу Гарріс у якості кандидата від Демократичної партії на посаду глави Білого дому, не згадав її на прес-конференції, присвяченій фільму.

"Махінації, які призвели до того, що Байден вийшов з гонки, не були важливими і про них не пам’ятатимуть. Те, що необхідно пам’ятати, - це самовідданий вчинок людини. ... Дуже важко відпустити владу. Ми це знаємо. Ми бачили це в усьому світі. І для того, щоб хтось сказав: "Я думаю, що є кращий шлях вперед". Вся заслуга належить йому. А все інше буде давно забутим", - зазначив Клуні.

Вибори у США - останні новини

Днями віце-президентка США Камала Гарріс дала перше інтерв'ю як кандидатка у президенти. Вона розрповіла, що змінить у Білому домі, якщо виграє вибори.

При цьому в ході розмови Гарріс жодного разу не згадала війну в Україні, хоча озвучила свою позицію щодо конфлікту на Близькому Сході.

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