Вона розрповіла, що змінить у Білому домі, якщо виграє вибори.

Віце-президентка США Камала Гарріс дала перше інтерв'ю у ролі кандидата у президенти від демократів. Розмова з CNN переважно стосувалась внутрішньоамериканських тем.

Що робитиме у перший день у Білому домі

За словами Гарріс, пріоритетом її роботи стане "зміцнення та підтримка середнього класу". Зокрема, її команда займатиметься податковими пільгами та ініціативами стосовно будівництва житла.

"Є кілька речей. Я скажу вам, що перш за все один із моїх найвищих пріоритетів - робити все можливе для підтримки та зміцнення середнього класу. Коли я дивлюся на прагнення, цілі та амбіції американського народу, я вважаю, що люди готові до нового шляху вперед у спосіб, яким живилися покоління американців - надією та оптимізмом", - сказала демократка.

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Вона також підтвердила прихильність до політики чинного очільника держави Джо Байдена з важливих для американців питань.

Імміграція до США

На думку Гарріс, закони з цього питання повинні дотримуватися та виконуватись. Як відомо, раніше вона була генеральним прокурором та переслідувала транснаціональні злочинні організації.

"Я єдина людина в цій гонці, яка фактично служила як генеральний прокурор, щоб забезпечити дотримання наших законів. І я б забезпечувала дотримання наших законів як президент у майбутньому. Я визнаю проблему", - каже політикиня.

Вона також збирається відновити традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. Дональд Трамп та Джо Байден ігнорували подібну можливість за свого президентства.

"Я вважаю, що важливо мати людей за столом, які мають різні погляди та різний досвід коли приймаються деякі з найважливіших рішень. І я вважаю, що для американської громадськості було б корисно, щоб член мого кабінету був республіканцем", - заявила Гарріс.

Зовнішня політика

Хоча це питання обговорювалось, але темою стала не Україна, а Ізраїль. Демократна заявила, що у разі перемоги на виборах вона продовжить надавати підтримку та забезпечувати оборону Ізраїлю. Гарріс наголосила, що "підтримує сильний Ізраїль", але необхідно "укласти угоду".

"Бойові дії повинні припинитися. Ми маємо укласти угоду, яка дозволить звільнити заручників", - пояснила кандидат у президенти.

Вона також зазначила, що залишається прихильною до необхідності "працювати над рішенням палестино-ізраїльського конфлікту".

Президентські вибори у США

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Штатах мають відбутися 5 листопада поточного року. Від республіканців балотується Трамп, а Демократична партія замінила Байдена на Гарріс.

Нещодавно Гарріс заявила, що у разі обрання на посаду президента підтримуватиме Україну.

"Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі", - сказала віцепрезидентка.

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