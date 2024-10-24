Раніше кандидатка від Демократичної партії дещо випереджала Дональда Трампа в економічних питаннях.

Екс-президент США Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс як кандидата, якому американці довіряють вирішення питань економіки. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на нове опитування від FT і Школи бізнесу Росса Мічиганського університету.

Опитування показало, що 44% зареєстрованих виборців заявили, що вони більше довіряють Трампу в управлінні економікою проти 43% за Гарріс.

Результати продемонстрували також, що Трамп має суттєву перевагу у питанні про те, який кандидат покращить фінансове становище виборців. 45% обрали колишнього президента-республіканця – це на п’ять пунктів більше, ніж у минулому місяці. У той же час, показник Гарріс склав лише 37%.

Відео дня

На думку експертів, результати свідчать про вичерпання імпульсу економічної програми Гарріс. Раніше діюча віцепрезидентка США мала значно більше прихильників.

І хоча Гарріс показує кращі результати в економічних питаннях, ніж Байден, коли він був кандидатом від демократів, Демпартія не може переконати виборців, що вона зможе вдало розпорядитися питаннями економіки.

Виборці, як і раніше, скаржаться на високу вартість життя, викликану сплеском інфляції в 2022 році, через що ціни тримаються на високому рівні і що продовжує чинити сильний вплив на споживчі настрої.

Боротьба за президентське крісло у США - головне

На початку місяця УНІАН писав про опитування, яке показало, що Трамп втрачає позиції серед жінок в економічних питаннях, які стосуються інфляції та зниження вартості життя.

Пізніше стало відомо, що Трамп має явну перевагу перед Гарріс у питаннях, які стосуються війни в Україні.

Нещодавнє опитування продемонструвало, що кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс незначно випереджає Трампа. Таким чином, боротьба за президентське крісло буде надзвичайно напруженою.

Вас також можуть зацікавити новини: