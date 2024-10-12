Трамп випереджає Гарріс із показником 50 % проти 39 % у питанні про те, хто краще впорається з війною Росії в Україні.

Дональд Трамп має явну перевагу перед своєю суперницею на президентських виборах у США Камалою Гарріс у питаннях війни в Україні та на Близькому Сході. Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, більше виборців вважають, що Трамп краще проведе країну через обидва конфлікти.

"Трамп випереджає Гарріс із показником у 50 % проти 39 % у питанні про те, хто краще впорається з війною Росії в Україні, і має значнішу перевагу, 48 % проти 33 %, у питанні про те, хто краще впорається з війною Ізраїлю і Хамас", - пише WSJ.

Лідерство Трампа в обох конфліктах частково підтримують незалежні виборці, майже половина з яких сказала, що він краще впорається з війною між Україною і Росією, порівняно з приблизно третиною, яка віддала перевагу Гарріс. Що стосується війни між Ізраїлем і Хамасом, 43 % незалежних виборців оцінили Трампа як кращого, тоді як 26 % сказали те саме про Гарріс, а решта не вибрали ні одного, ні іншого.

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Водночас опитування показало, що зовнішня політика не є пріоритетом для виборців, і респонденти, як і раніше, вважають економіку найбільш важливим фактором під час вибору кандидата, за нею йдуть імміграція та безпека кордонів.

Опитування проводилось з 28 вересня до 8 жовтня, у ньому взяли участь 2100 виборців із семи штатів, похибка становить +/- 2,1 відсоткових пункти.

Вибори у США і війна в Україні

На думку голови правління Українського кризового медіацентру Валерія Чалого, Україні навряд чи буде легше з президентом Камалою Гарріс, ніж із Дональдом Трампом. За словами експерта, люди з команди Камали Гарріс раніше не хотіли допомагати Україні летальним озброєнням.

Водночас колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявляв, що песимізм щодо позиції Дональда Трампа по Україні перебільшений, він "може сильно здивувати".

Новий генсек НАТО Марк Рютте також висловив упевненість, що Дональд Трамп не припинить підтримку України, якщо повернеться до Білого дому, оскільки розуміє, що йдеться не тільки про Україну, а й про безпеку самих США.

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