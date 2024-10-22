За словами журналістів, наразі боротьба між кандидатами є дуже напруженою.

Кандидатка у президенти США від демократичної партії Камала Гарріс незначно випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа, а саме 46% проти 43%. Про це йдеться у результатах нового опитування Reuters/Ipsos.

"За результатами шестиденного опитування, яке завершилося в понеділок, перевага Гарріс над Трампом мало чим відрізняється від 45% до 42% за даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного тижнем раніше, що підтверджує думку про те, що боротьба є надзвичайно напруженою, оскільки до виборів 5 листопада залишилося всього два тижні", - підкреслили у матеріалі.

Зокрема опитування свідчить про те, що Гарріс є лідером в межах похибки, тоді як останнє опитування показало, що вона випереджає експрезидента США лише на 2% пункти, якщо користуватися не округленими даними.

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Також нове опитування показало, що виборці не добре розуміють стан економіки та імміграції у США. Водночас вони підтримають саме підхід Трампа щодо цих питань.

Крім того, приблизно 70% опитуваних виборців зазначили, що вартість життя стає більшою у неправильному напрямку. Зокрема 60% заявили, що економіка рухається у неправильному напрямку, а 65% так само відповіли щодо імміграційної політики.

Водночас опитані громадяни США вважають економіку та імміграцію найважливішими проблемами країни. Коли в них запитали, хто з кандидатів дотримується кращої позиції з цих питань, то у їхньому розумінні лідирує Трамп з економіки - 46% проти 38% і з імміграції - 58% проти 35% у Гарріс.

Своєю чергою 35% респондентів стверджують, що наступний президент у перші 100 днів своєї роботи повинен в першу чергу зосередитись на імміграції. В той час, як 11% респондентів вказали на нерівність доходів, а 10% - на охорону здоров'я та податки.

Проте коли їх запитали, хто з кандидатів краще впорається із загрозами демократії, то Гарріс лідирувала 42% проти 35% у Трампа. Також громадяни США впевнені, що віцепрезидентка краще за Трампа впорається з політикою щодо абортів та з труднощами в охороні здоров'я.

Вибори в США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що експрезидент Дональд Трамп не стане допомагати Україні, якщо переможе на виборах. Вона вважає, що такий сценарій буде небезпечним для США.

"Якби Дональд Трамп став президентом, Володимир Путін сидів би в Києві та розумів, що це означає для Америки та нашого становища в усьому світі", - підкреслила Гарріс.

Водночас видання Politico писало, що Дональд Трамп може спробувати захопити владу навіть, якщо програє на президентських виборах. За словами журналістів, якщо він програє, то зіткнеться з лавиною кримінальних розглядів, які можуть тривати все життя.

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