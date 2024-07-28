Президент України під час телефонної розмови запросив екс-президента США відвідати Київ.

Президент України Володимир Зеленський запропонував екс-президенту США і нинішньому кандидату на посаду глави Білого дому Дональду Трампу відвідати Київ. Про це він повідомив в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

За словами Зеленського, під час телефонної розмови він запросив Трампа відвідати нашу країну, зазначивши, що "якщо містер Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і переконатися на власні очі або запитати мене".

"Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що я маю його номер телефону", - зазначив президент України. Відео дня

Він також наголосив на важливості підтримки Києва з боку Токіо.

"Японія є представником G-7 і надала нам економічну, гуманітарну та технічну підтримку. Вони так швидко прийшли нам на допомогу. Це була перша країна, яка не входить до НАТО, яка підписала з Україною угоду про співпрацю в сфері безпеки", - підкреслив Зеленський.

Останні заяви Трампа

Екс-президент США і нинішній кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп зробив апокаліптичну заяву щодо майбутнього світу в разі свого програшу на виборах. За його словами, "якщо ми цього не зробимо, на нас чекають великі війни на Близькому Сході і, можливо, Третя світова війна".

Раніше кандидат від Демократичної партії, чинний президент США Джо Байден і Трамп обмінялися серйозними звинуваченнями через загрозу Третьої світової війни. Байден, зокрема, зазначив, що Трамп здатний привести американців до світового протистояння. Як сказав глава Білого дому, "якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти".

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