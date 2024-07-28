Президент зауважив, що "терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три чинники справедливого припинення війни".

До кінця листопада Україна розробить план дій щодо досягнення миру.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю японському телеканалу NHK. За його словами, Київ розпочне "детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності".

Крім того, Зеленський наголосив, що "не може відповісти на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію". Для припинення війни потрібні "терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три чинники справедливого припинення війни".

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Переговори щодо миру - останні новини

Наразі тривають обговорення щодо другого саміту миру. Перший відбувся минулого місяця у Швейцарії. Росію не запрошували на зустріч, однак там заявили, що все одно не відвідали б її.

За даними ЗМІ, другий мирний саміт може відбутися в Саудівській Аравії, Катарі або Туреччині. Володимир Зеленський вважає, що представники Росії повинні там бути присутніми.

Як писав УНІАН, кандидат у президенти США Дональд Трамп, який має високі шанси повернутися в Білий дім, зараз веде переговори з Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль. Про це виданню Politico розповіли експерти з питань національної безпеки, пов'язані з Трампом.

Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що Київ, як і раніше, не готовий йти на компроміс із Росією і віддавати будь-яку територію заради припинення війни.

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