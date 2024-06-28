На думку більшості оглядачів, чинний глава Білого дому програв дебати екс-президенту Трампу.

Президент США Джо Байден "не вибуває" з перегонів 2024 року. Про це заявив офіційний представник передвиборної кампанії чинного глави Білого дому Сет Шустер після невдалих дебатів увечері в четвер, які викликали дискусії серед деяких демократів про те, чи варто замінити Байдена, пише The Hill.

"Звичайно, він не вибуває", - сказав речник.

Сам Байден також заперечив плани відмовитися від передвиборної гонки після дебатів.

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"Ні. Важко сперечатися з брехуном. The New York Times вказала, що він (екс-президент США Дональд Трамп - УНІАН) брехав 26 разів", – сказав Байден.

Видання зазначає, що його виступ під час дебатів із Трампом у четвер увечері був значною мірою розкритикований демократами, деякі з яких визнали, що це розпалює розмови про те, чи варто замінити кандидатуру на посаду президента на чолі демократів до з’їзду в серпні.

"Голос президента часто був хрипким, що згодом Білий дім пояснював застудою, і він часом втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою думку", - пише ЗМІ.

При цьому опитування CNN серед спостерігачів за дебатами показало, що 67 відсотків опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Дебати Байдена і Трампа 28 червня - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За даними CNN, тільки 5% опитаних сказали, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати.

Також ми інформували, що політичний оглядач Томас Фрідман рекомендував Байдену знятися з президентських перегонів. На його думку, "Байден, хороша людина і хороший президент, не має права балотуватися на переобрання".

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