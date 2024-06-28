За словами Томаса Фрідмана, "час нарешті наздогнав" чинного президента США.

Джо Байден - хороша людина і хороший президент, але він повинен вийти з нинішніх перегонів на посаду глави Білого дому. Про це у своїй колонці для The New York Times пише політичний оглядач Томас Фрідман.

За його словами, такий висновок він зробив після першого раунду дебатів між Байденом та його опонентом, екс-президентом США Дональдом Трампом.

"Це змусило мене плакати. Я не можу пригадати більш карколомний момент у політиці американської президентської кампанії за своє життя, саме через те, що він виявив: Джо Байден, хороша людина і хороший президент, не має права балотуватися на переобрання. А Дональд Трамп, злий чоловік і дріб'язковий президент, нічого не навчився і нічого не забув", - зазначає експерт. Відео дня

На його думку, команда Байдена повинна швидко зібратися та провести найважчу з усіх розмов із президентом, "розмову любові, ясності та рішучості".

"Щоб дати Америці якомога більше можливостей для стримування загрози Трампа в листопаді, президент повинен виступити і оголосити, що не буде балотуватися на переобрання, і звільняє всіх своїх делегатів на Національний з’їзд Демократичної партії", - вважає Фрідман.

Він вважає, що Республіканська партія, якби її лідери мали хоч трохи чесності, вимагали б того ж, але вона цього не зробить, тому що вони цього не роблять. Це робить ще більш важливим, щоб демократи поставили інтереси країни на перше місце та оголосили, що розпочнеться публічний процес для різних кандидатів від Демократичної партії.

"Якщо колись світ потребував найкращої Америки, очолюваної її найкращими, то це зараз — адже зараз на нас чекають великі небезпеки та можливості. Таким лідером міг би бути молодший Джо Байден, але час нарешті його наздогнав. І це було боляче й неминуче очевидно в четвер. Байден був моїм другом з тих пір, як ми разом подорожували до Афганістану та Пакистану після 11 вересня, коли він очолив Комітет із закордонних справ Сенату, тому я з великим сумом кажу все вищесказане. Але якщо він завершить своє президентство зараз, визнавши, що через вік йому не до другого терміну, його перший і єдиний термін запам’ятають як один із найкращих президентських термінів у нашій історії", - резюмував Фрідман.

Дебати Байдена і Трампа 28 червня

Під час дебатів 28 червня Байден і Трамп висловилися про свій вік. Так, демократ вказав на серйозний мінус республіканця, а екс-президент США похвалився своїми досягненнями у грі в гольф.

Також УНІАН повідомляв, як вплинули дебати Байдена і Трампа на вибір американців. За даними CNN, тільки 5% опитаних сказали, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати.

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