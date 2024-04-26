Дюжина провідних новинних організацій США також закликали кандидатів публічно взяти на себе зобов'язання обговорювати один одного.

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що візьме участь у дебатах із Дональдом Трампом, його опонентом-республіканцем на листопадових виборах.

"Я десь. Я не знаю, коли. Я радий посперечатися з ним", - сказав президент-демократ в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну, пише Reuters.

Зауваження Байдена про перспективу президентських дебатів були найяскравішими наразі. Байден раніше не брав участі в дебатах із Трампом, заявивши минулого місяця, що це залежатиме від поведінки колишнього президента.

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Трамп, який відмовився обговорювати своїх суперників перед тим, як виграти попередні вибори республіканців минулого місяця, останніми тижнями кидав виклик Байдену вступити з ним у бій віч-на-віч, пропонуючи дебатувати з чинним демократом "у будь-який час і в будь-якому місці".

Раніше цього місяця двоє головних радників кампанії Трампа надіслали лист до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує подібні заходи, закликаючи до прискореного графіка дебатів, проведення більшої кількості дебатів, ніж зазвичай, та їхнього початку на більш ранньому етапі передвиборчого циклу.

Дюжина провідних новинних організацій США також закликали кандидатів публічно взяти на себе зобов'язання обговорювати один одного.

У їхній заяві пропонувалося, щоб дебати поточних передвиборчих перегонів, як і в кожному виборчому циклі з 1988 року, спонсорувала безпартійна Комісія з президентських дебатів.

Табір Байдена занепокоєний тим, що, опинившись на сцені, Трамп не дотримуватиметься правил, встановлених Комісією, і деякі радники Байдена кажуть, що вважали за краще б не підносити Трампа, ставлячи його на одну сцену з чинним президентом-демократом.

Вибори у США - дані опитувань

За даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного раніше цього місяця, Байден випереджає Трампа серед зареєстрованих виборців на 41% проти 37%.

Відповідаючи на запитання під час поїздки в Лас-Вегас на початку лютого про те, що Трамп закликав Байдена провести з ним дебати, Байден відповів: "Якби я був на його місці, я б теж хотів посперечатися зі мною. Йому нічого робити".

Байден і Трамп зустрілися один з одним у двох теледебатах щодо президентських виборів під час кампанії 2020 року.

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