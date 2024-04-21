Окрім своєї пристрастної любові до Путіна Трамп має ще чимало приводів дратувати республіканців.

Дональд Трамп поступово втрачає вплив у Республіканській партії, яскравим свідченням чого стало ухвалення пакету допомоги для України в нижній палаті Конгресу. Це також вказує на зростаючу ймовірність поразки Трампа на президентських виборах в листопаді цього року, пише The Atlantic.

Видання зазначає, що Дональд Трамп беззастережно домінував у Республіканській партії протягом 9 років, хоча його погляди і риторика часто суперечили основам політичної платформи партії. Це зокрема стосувалося незрозумілої для решти республіканців любові Трампа до Росії і Путіна.

Зрештою Трампу вдалося запровадити в партії принцип: якщо хочеш мати його лояльність, стань ворогом для України. Саме цим пояснюється те, що традиційно лояльні до України республіканці тривалий час блокували нову допомогу Києву – на догоду Трампу.

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Однак не лише позиція Трампа щодо України дратувала багатьох республіканців. На початку цього року Трамп зірвав двопартійну угоду щодо посилення кордону з Мексикою. Угоду, яка подобалася багатьом республіканцям.

"Через три місяці партія Трампа в Конгресі повстала проти нього — і не через особисту відплату якомусь диваку, лояльному Трампу, а через одне з найдорожчих питань Трампа — його прихильність до Росії проти України", – пише The Atlantic.

Однак голосування щодо зброї для України – це лише один з проявів великого процесу: Трамп поступово втрачає лояльність своїх партійців та електорату. Наприклад, на внутрішньопартійних "виборах" кандидата в президенти, де всі конкуренти Трампа вже зняли свої кандидатури, частина виборців все одно голосували за зняті кандидатури – аби тільки не за Трампа.

Також Трамп втрачає прихильність спонсорів – людей, які добровільно жертвують гроші на фінансування передвиборчої кампанії симпатичного їм кандидата. Зараз передвиборчий штаб Байдена має вдвічі більше грошей, ніж штаб Трампа, який ще нещодавно вважався майже гарантованим переможцем на осінніх виборах.

Одночасно з цим поступово "тануть" ті проблеми Америки, на яких Трамп планував обскакати Байдена в листопаді: інфляція спадає, злочинність зменшилася, а міграційне питання дискредитував сам Трамп, заблокувавши угоду, що мала вирішити його. І це усе на тлі нових судових процесів над Трампом за його комерційні та особисті "подвиги".

"Кожне з цих попереджень і неприємностей вибило Трампа з колії. Він здувся до такої міри, що більше не міг перешкоджати наданню допомоги Україні в Конгресі. Україна виграла, Трамп програв. Це може повторитися в наступному році", – резюмує The Atlantic.

Трамп почав програвати передвиборчу боротьбу

Як писав УНІАН, увесь минулий рік Дональд Трамп лише набирав популярності серед виборців, поступово збільшуючи свій відрив і від потенційних кандидатів-республіканців, і від чинного президента Байдена. Піком його електоральної могутності стала остаточна перемога над суперниками всередині Республіканської партії у березні цього року.

Однак вже у середині березня Трамп несподівано почав поступатися Байдену у рейтингах, і його перемога на осінніх виборах більше не виглядає неминучою.

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