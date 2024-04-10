За чинного президента готові проголосувати 41% респондентів.

Президент США Джо Байден на 4% випередив колишнього американського лідера Дональда Трампа у новому опитуванні напередодні виборів у США.

Як вказується у результатах опитування Reuters/Ipsos 9 квітня, близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного голосування сказали, що проголосували б за Байдена, якби вибори відбулися сьогодні. Трампа підтримувати готові 37% респондентів.

Зазначається, що приблизно 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що ще не вибрали кандидата. Вони схилялися до сторонніх опцій або можуть взагалі не голосувати.

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Опитування Reuters/Ipsos включало відповіді 833 зареєстрованих виборців, які були опитані онлайн по всій країні, і має похибку близько 4%.

Вибори у США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Трамп - головний кандидат у президенти від республіканців.

Нещодавно він викликав Байдена на дебати. Бажання лідера республіканців вести публічний діалог з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів.

НА початку березня Байден програвав Трампу в усіх ключових штатах. Значна частина респондентів була занепокоєна віком чинного лідера Байдена. Водночас ті самі респонденти вважають екс-президента Трампа "небезпечним".

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