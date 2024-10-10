Як наголошує Марк Рютте, Трамп розуміє, що йдеться не лише про Україну, а й про безпеку самих США.

Дональд Трамп не припинить підтримку України, якщо повернеться у Білий дім. Таке ппереконання висловив новий генсек НАТО Марк Рютте на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні.

Зокрема, у Рютте запитали, який сигнал він може надіслати Дональду Трампу з огляду на те, що той багато разів казав, що Україна не має його непохитної підтримки.

"Я не маю сигналу для президента Трампа, тому що я добре його знаю. Я працював з ним впродовж чотирьох років у якості моєї попередньої ролі на посаді прем'єр-міністра (Нідерландів). Я знаю, що він повністю розуміє і погоджується зі мною, що ця боротьба в Україні - це не лише про Україну. Це також про охорону і майбутню безпеку США. Він знає про це", - наголосив Рютте.

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Також генеральний секретар Альянсу відзначив, що у Палаті представників і у Сенаті США існує широка двопартійна підтримка для України.

"Тож, дійсно, перестаньте бути занепокоєними стосовно президентства Трампа. Ми не знаємо, хто переможе. Я працюватиму з Камалою Гарріс, якщо її оберуть. Я працюватиму з Дональдом Трампом, якщо його оберуть", - сказав Рютте.

Водночас, у генерального секретаря НАТО запитали, чи буде він занепокоєним, якщо Трамп відмовиться від підтримки України.

"Я не занепокоєним цим, бо я абсолютно переконаний, що США у цьому, бо вони розуміють, що це не лише для України, але й для них - від Вашингтона до Сан-Франціско, для усіх Сполучених Штатів було би менше безпеки, якщо Путін здобуде перемогу в Україні", - наголосив Рютте.

Дружба Трампа з Путіним

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про що саме могли говорити Трамп і Путін невідомою. Водночас один із співробітників передвиборчого штабу республіканця ставить імовірність такого контакту під сумнів.

Також Трамп начебто таємно передав Путіну тести на ковід на самому початку пандемії, коли вони були великим дефіцитом навіть у США.

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