Джонсон знову заявив, що цілком можливо, Трамп запобіг би вторгненню Росії в Україну, якби був президентом.

Дональд Трамп, можливо, запобіг би вторгненню Росії в Україну, якби був президентом, заявив колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю Times Radio.

"Я вважаю, що коли Дональд Трамп каже, що якби він був президентом у 2022 році, то не було б російського вторгнення в Україну, то це достовірне твердження. Я дійсно вважаю це правдоподібним", - заявив він.

Джонсон також зазначив, що стосовно Росії Трамп може "дуже сильно здивувати".

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"Я думаю, що деякий песимізм [щодо Трампа] перебільшений, і я думаю, що Дональд, насправді, дав "Джавеліни" українцям, а демократи цього не зробили, вірно?... Коли я був міністром закордонних справ, він вигнав цих російських шпигунів, 60 із них. Так що він може здивувати дуже сильно", - зазначив він.

Дональд Трамп і війна в Україні - думки

Раніше Джонсон уже заявляв, що Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп. На його думку, "непередбачуваності Трампа" було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною із суверенною країною.

Водночас журналіст Боб Вудворд заявив, що Дональд Трамп у 2024 році мав щонайменше одну розмову з Володимиром Путіним. За інформацією Вудворда, відтоді, як Трамп залишив крісло президента США 2021 року, таких розмов було щонайменше 7.

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